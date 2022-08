Shikhar Dhawan : कर्णधारपद गेलेला शिखर धवन म्हणाला अनुभव आहे तो...

By

हरारे : भारताचा संघ सध्या झिम्बावे दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यासाठी ज्यावेळी पहिल्यांदा संघ घोषित झाला त्यावेळी संघाचा कर्णधार शिखर धवन होता. मात्र केएल राहुलला बीसीसीआयने झिम्बावे दौऱ्यावर जाण्यास हिरवा कंदील दाखवला आणि त्याला थेट कर्णधार केले. केएल राहुल ऐत्यावेळी संघात आला आणि थेट कर्णधार झाला. शिखर धवनचे कर्णधारपद ज्या प्रकारे गेले त्यावर अनेक जाणकारांनी नाराजी व्यक्त केली. आता यावर शिखर धवनची देखील प्रतिक्रिया आली आहे. (Shikhar Dhawan Statement After Removed From Team India Captaincy In Zimbabwe Tour)

शिखर धवन कर्णधार पद गेल्यानंतरही युवा खेळाडूंना आपल्या अनुभवाची शिदोरी वाटणार आहे. संघातील वरिष्ठ खेळाडू म्हणून आपल्या भुमिकेबद्दल बोलताना शिखर म्हणाला की, 'मला संघातील युवा खेळाडूंना एक अनुभवी खेळाडू म्हणून मात्र अनुभव शेअर करायला आवडते. मी पहिल्यांदा झिम्बावे दौऱ्यावर 2014 (2013) मध्ये आलो होतो. त्यावेळई डंकर फ्लेचर भारतीय संघाचे प्रशिक्षक होते. जर आताच्या संघातील कोणताही युवा खेळाडू माझ्याकडे सल्ला मागण्यासाठी आला तर मी त्याला तो देण्यासाठी कायम तयार असेन.'

आशिया कपपूर्वी संघात परतलेल्या केएल राहुल बद्दल शिखर धवन म्हणाला, 'केएल राहुल संघात परतला ही एक चांगली गोष्ट आहे. तो भारतीय संघातील एक प्रमुख खेळाडू आहे. आशिया कप सुरू होण्यापूर्वी त्याची झिम्बावे दौऱ्यावर चांगली तयारी होईल. या दौऱ्याचा त्याला नक्कीच फायदा होईल असं मला वाटतं.'

धवनने सिकंदर रझाचेही केले कौतुक

शिखर धवनने झिम्बावेचा वरिष्ठ खेळाडू सिकंदर रझाचे कौतुक केले. तो म्हणाला की सिकंदरविरूद्ध भारतीय गोलंदाजांना चतुरतेने गोलंदाजी करण्याची गरज आहे. शिखर म्हणाला की, 'सिकंदर एक चांगला खेळाडू आहे. तो बऱ्याच काळापासून झिम्बावेचे प्रतिनिधित्व करत आहे. मला विश्वास आहे की आमचे गोलंदाज त्याच्याविरूद्ध चांगली रणनिती घेऊन मैदानात उतरतील.' शिखर धवन म्हणाला की, ही मालिका शुभमन गिल, आवेश खान, इशान किशन यासारख्या खेळाडूंसाठी महत्वाची असेल.