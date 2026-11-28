मुंबई : शिवनेरी सेवा मंडळाने यंग भारत सेवा मंडळाने आयोजित केलेल्या 'अमृत महोत्सवी' कुमार राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेत अंतिम विजेतेपद पटकाविले. शिवनेरी मंडळाचा यश चोरघे सर्वोत्तम खेळाडू ठरला. .त्याला रोख रु. सात हजार देऊन गौरविण्यात आले.प्रभादेवी येथील स्व. राजाभाऊ साळवी क्रीडानगरीतील स्व. भिकाजी गुणाजी भारती क्रिडांगणावर संपन्न झालेल्या अंतिम सामन्यात मुं. शहरच्या शिवनेरी मंडळाने ठाण्याच्या बास्को स्पोर्टस् चा कडवा प्रतिकार ३७-३४ असा मोडून काढत ' स्व. भिकाजी गुणाजी भारती चषक' व रोख रु. पस्तीस हजार(₹३५,०००/-)वर आपला हक्क प्रस्थापित केला..Shivneri Kabaddi Tournament 2026: टायब्रेकरमध्ये बीपीटीचा सनसनाटी विजय, उपांत्य फेरीत धडक!.उपविजेत्या बास्कोला चषक व रोख रु. पंचवीस हजार(₹२५,०००/-)वर समाधान मानावे लागले. सलग ३गुण घेत बास्कोने सुरुवात झोकात केली. पण शिवनेरीने पलटवार करीत १० मिनिटाला लोण देत १०-०५ अशी आघाडी घेतली. पुन्हा १६व्या मिनिटाला दुसरा लोण देत आपली आघाडी १९-०५ अशी वाढविली. पण बास्कोने विश्रांती होता होता लोण देत ही आघाडी १६-२५ अशी कमी केली. याच गुणफलकावर मध्यंतर झाला..मध्यंतर नंतर पुन्हा जोरदार मुसंडी मारत बास्कोने जोरदार प्रतिकार करण्यास सुरुवात केली. पण त्यांना शिवनेरी संघाच्या बचावातून गुण घेणे कठीण जात होते. एकदा तर शिवनेरी संघाचा एकच गडी शिल्लक असताना त्याला पकडण्याच्या नादात बोनस व गुण देऊन बसले. त्याने नंतर अव्व्ल पकड केली. त्यामुळे होणारा लोण लांबला. पण शेवटच्या क्षणी लोण देत बास्कोने सामन्यात रंगत आणली. लोण उशीरा झाल्याने त्यांना २ गुणांचा फरक कमी करण्यास अवधी मिळाला नाही. लोण वेळेत झाला असता तर सामन्याचा निकाल कदाचित वेगळा लागला असता. .अंतिम सामना मात्र कबड्डीरसिकाना मनमुराद आनंद देऊन गेला. या अगोदर झालेल्या उपांत्य सामन्यात शिवनेरीने अमर क्रीडाचा ३७-३५ असा, तर बास्को स्पोर्टस् ने स्वस्तिक मंडळाचा ३५-२७ असा पराभव करीत अंतिम फेरीत धडक दिली होती. उपांत्य उपविजयी संघाना प्रत्येकी चषक व रोख रु. दहा हजार(₹१,०००/-) प्रदान करण्यात आले. बास्को स्पोर्टस् चा प्रणव शिरसाट आणि शिवनेरी सेवाचा नीरज ठोंबरे या स्पर्धेतील अनुक्रम उत्कृष्ट चढाई व पकडीचे खेळाडू ठरले. दोन्ही खेळाडूंना प्रत्येकी रोख रु. चार हजार(₹४,०००/-) देऊन सन्मानित करण्यात आले. .Laureus World Sport Awards 2025 साठी रिषभ पंतला नामांकन; ठरला सचिन तेंडुलकर नंतरचा दुसरा भारतीय क्रिकेटपटू.बास्कोचा श्रीराज बोडके स्पर्धेतील लक्षवेधी खेळाडू ठरला. त्याला आकर्षक चषक देऊन प्रोत्साहीत करण्यात आले.स्पर्धेचे बक्षीस वितरण विभागीय आमदार महेश सावंत, विभागीय नगरसेवक निशिकांत शिंदे, सल्लागार विश्वस्त एकनाथ सावंत, विश्वस्त रघुनाथ नाईक, कार्यध्यक्ष अजित राणे, सचिव शंकर पाटकर तसेच मंडळाचे आजी माजी पदाधिकारी व खेळाडू यांच्या उपस्थितीत पार पडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.