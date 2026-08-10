Horrible Video: सेलिब्रेशन पडले महागात, ब्राझिलचा फुटबॉलपटू थेट पडला 'खोल' खड्ड्यात; Live सामन्यातील घटनेनंतर सर्वांची पळापळ

Jacy Maranhao falls into players tunnel during goal celebration: नुकताच फुटबॉल वर्ल्ड कप संपला अन् स्पेनने जेतेपदाचा ताज नावावर केला... माजी वर्ल्ड कप विजेत्या ब्राझिलला पुन्हा एकदा अपयशाचा सामना करावा लागला. फुटबॉलची ही मोठी स्पर्धा संपली असली तरी त्याचा ज्वर अजून कमी झालेला नाही. इंग्लिश प्रीमिअर लीग, बुंदेसलीगा, ला लिगा आदी स्पर्धा सुरू आहेत आणि जगभरातील चाहते या लीग आवर्जुन पाहत आहेत. या खेळाशी प्रेक्षकांचे नाते घट्ट झालेले अनेकदा पाहायला मिळाले आहे आणि खेळाडूही गोल केल्यानंतर या चाहत्यांसमोर आपला आनंद साजरा करण्यासाठी त्यांच्या दिशेने पळताना दिसतात. पण, हे सेलिब्रेशन ब्राझिलच्या एका खेळाडूच्या जीवावर बेतले असते... .मागील आठवड्याच्या शेवटी कोरिबाचा सेंटर बॅक जॅसी मरान्हाओसोबत धक्कादायक घटना घडली. त्याने केलेला एक गोल नंतर रद्द करण्यात आला आणि अखेरीस रविवारी त्याला दुखापतीमुळे सामना सोडावा लागला. हा विचित्र क्षण ब्राझीलच्या अव्वल श्रेणीत खेळणाऱ्या कोरिबाच्या शापेकोएन्सेविरुद्धच्या सामन्याच्या पहिल्या हाफच्या उत्तरार्धात घडला..Brazil Football: ब्राझीलचा फुटबॉल संघ भारतात येणार? कोलकात्यात रंगू शकतो मेगा सामना; रिपोर्टने वाढवल्या चाहत्यांच्या आशा.२९ वर्षीय जॅसी क्लबसाठी दुसरा गोल केल्यानंतर सेलिब्रेशन करायला लागला, परंतु आपल्यासोबत पुढे काहीतरी भयंकर घडेल, याची त्याने कल्पना केली नसावी. गोल केल्यानंतर जॅसीने चेंडू आपल्या टी शर्टमध्ये लपवला अन् तो प्रेक्षकांच्या दिशेने पळत सुटला. प्रेक्षकही जल्लोष करत होते, परंतु जाहीरातीच्या बोर्डावरून त्याने मारलेली उडी जीवावर बेतली असती. जॅसीने उडी मारली खरी, परंतु तो थेट खेळाडूंसाठीच्या भूयारी मार्गाच्या खड्ड्यात जाऊन पडला... हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .व्हिडिओ असिस्टंट रेफरीच्या हस्तक्षेपानंतर ऑफसाइडचा निर्णय झाल्यामुळे तो गोल अखेरीस रद्द करण्यात आला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, दक्षिण ब्राझीलमधील कुरिटिबा शहरात असलेल्या एस्तादियो मेजर अँटोनियो कुटो परेरा येथे असे घडण्याची ही पहिली वेळ नव्हती. २०१४ मध्ये, कॅमेरूनचा माजी रहिवासी असलेल्या जोएलनेही अशीच कामगिरी केली होती; त्याने जाहिरातींच्या फलकांवरून उडी मारली आणि तो थेट ताडपत्रीने झाकलेल्या बोगद्यात पडला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.