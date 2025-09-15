क्रीडा

ISSF World Cup : नेमबाजी विश्वकरंडक स्पर्धेत भारत दोन पदकांसह पाचव्या स्थानी, मेघनाला १० मीटर एअर रायफलमध्ये ब्राँझ

Meghana Sajjanar Wins Bronze : महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकाराच्या पात्रता फेरीमध्ये मेघना सज्जनर हिने ६३२.६ गुणांची कमाई केली. तिने सातवा क्रमांक पटकावला. पात्रता फेरीतील अव्वल आठ नेमबाजांना मुख्य फेरीमध्ये स्थान देण्यात येते.
India at Shooting World Cup 2025

India at Shooting World Cup 2025

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

India at Shooting World Cup 2025 : भारताच्या मेघना सज्जनर हिने महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकारात ब्राँझपदक पटकावले. भारतीय नेमबाजांना चीनमधील निंगबो येथील विश्वकरंडकात दोन पदके पटकावता आली. याआधी इशा सिंगने महिलांच्या १० मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले होते. दोन पदकांसह भारत पदकतालिकेत पाचव्या स्थानी राहिला. चीनच्या संघाने आठ पदकांसह पहिल्या स्थानावर मुसंडी मारली.

Loading content, please wait...
Jr Shooting World Championship
Shooting sports medals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com