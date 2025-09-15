ISSF World Cup : नेमबाजी विश्वकरंडक स्पर्धेत भारत दोन पदकांसह पाचव्या स्थानी, मेघनाला १० मीटर एअर रायफलमध्ये ब्राँझ

India at Shooting World Cup 2025 : भारताच्या मेघना सज्जनर हिने महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकारात ब्राँझपदक पटकावले. भारतीय नेमबाजांना चीनमधील निंगबो येथील विश्वकरंडकात दोन पदके पटकावता आली. याआधी इशा सिंगने महिलांच्या १० मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले होते. दोन पदकांसह भारत पदकतालिकेत पाचव्या स्थानी राहिला. चीनच्या संघाने आठ पदकांसह पहिल्या स्थानावर मुसंडी मारली..महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकाराच्या पात्रता फेरीमध्ये मेघना सज्जनर हिने ६३२.६ गुणांची कमाई केली. तिने सातवा क्रमांक पटकावला. पात्रता फेरीतील अव्वल आठ नेमबाजांना मुख्य फेरीमध्ये स्थान देण्यात येते. भारताची मेहुली घोष ही ६३१.८ गुणांसह दहाव्या स्थानावर राहिली. रमिता ६२९.८ गुणांसह २२व्या स्थानावर राहिली. कशिका प्रधान हिची ४८व्या स्थानावर घसरण झाली. चीनच्या पेंग शिनलू हिने पात्रता फेरीमध्ये ६३७.४ गुणांसह पहिले स्थान पटकावले..चीनच्या पेंग शिनलू हिने महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकारात विश्वविक्रमासह सुवर्णपदक पटकावले. तिने २५५.३ गुणांसह सुवर्णपदकावर मोहर उमटवली. ड्युस्टाड जेनेट हेग हिने २५२.६ गुणांसह रौप्यपदक आपल्या नावावर केले. मेघना सज्जनर हिने २३० गुणांसह ब्राँझपदक पटकावले. आठ वर्षांमध्ये ती पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत सहभागी झाली होती..किरण अंकुश जाधव आठव्या स्थानीभारताचा नेमबाज किरण अंकुश जाधव याला पुरुषांच्या ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन या प्रकारात आठव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. पात्रता फेरीमध्ये त्याने चौथ्या स्थानांपर्यंत मजल मारली होती, मात्र अंतिम फेरीत त्याला चमक दाखवता आली नाही. स्वप्नील कुसाळे यालाही आपल्या गटात ठसा उमटवता आला नाही. तो २१व्या स्थानावर राहिला..नेमबाजी विश्वकरंडक पदकतालिकाचीन : ३ सुवर्ण, ४ रौप्य, १ ब्राँझ - ८नॉर्वे : २ सुवर्ण, १ रौप्य, १ ब्राँझ - ४कोरिया : १ सुवर्ण, १ रौप्य, २ ब्राँझ - ४झेक : १ सुवर्ण, १ रौप्य, १ ब्राँझ - ३भारत : १ सुवर्ण, १ ब्राँझ - २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.