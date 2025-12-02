Shubman Gill : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी-२० मालिकेसाठी संघात परतणार? शुभमन गिलच्या फिटनेसबाबत मोठी अपडेट समोर...

भारताचा टी-२० संघाचा उपकर्णधार शुभमन गिलच्या तंदुरुस्तीचे मूल्यांकन सोमवारपासून बंगळूरमधील सेंटर ऑफ एक्सिलन्समध्ये सुरू झाले आहे. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये येत्या ९ डिसेंबरपासून पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होत असून, या मालिकेसाठी तंदुरुस्त होण्याचा प्रयत्न या वेळी असणार आहे. सध्या तरी शुभमन गिल याच्या पुनरागमनाचे संकेत ५० टक्के आहेत. .दरम्यान, हार्दिक पंड्या हा पूर्णपणे तंदुरुस्त असून, तो सय्यद मुश्ताक अली टी-२० करंडकात खेळणार आहे. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये कोलकाता येथे पहिला कसोटी सामना खेळवण्यात आला. या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी शुभमन गिल याच्या मानेला दुखापत झाली. त्यानंतर तो मैदानात पुन्हा परतला नाही. दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्धचे दोन कसोटी सामने आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका यामधून त्याला माघार घ्यावी लागली..Shubman Gill : संघ अधिक मजबूत... अपमानास्पद हारल्यानंतर देखील शुभमन गिलच्या मोठमोठ्या गोष्टी, वादळ, समुद्र अन् काय-काय ते?.बीसीसीआयच्या सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले की, शुभमन गिलला इंजेक्शन देण्यात आले आहे. तसेच २१ दिवसांच्या विश्रांतीचा व पुनर्वसनाचा सल्ला देण्यात आला आहे. शुभमन गिलसाठी विशिष्ट व्यायाम ठरवण्यात आला आहे. दुखापतग्रस्त भागाच्या स्नायूंना बळकट करण्यासाठी या व्यायामाचा अवलंब करण्यात आला आहे. मुख्य प्रशिक्षण सुरू करण्यापूर्वी शुभमन गिलला तंदुरुस्ती चाचण्यांना सामोरे जावे लागणार आहे..सूत्रांकडून पुढे सांगण्यात आले की, शुभमन गिलच्या तंदुरुस्तीबाबत क्रीडा विज्ञान टीमचे लक्ष असणार आहे. शुभमन गिलला फलंदाजी करताना कोणता त्रास होत आहे का...त्याच्या हालचाली नीट होत आहेत का...या सर्व बाबी क्रीडा विज्ञान टीमच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहेत..Shubman Gill : टीम इंडियाला धक्का! शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी संघातून बाहेर, 'या' खेळाडूकडे कर्णधारपदाची धुरा....टी-२० मालिकेसाठी सज्जहार्दिक पंड्या आफ्रिकन संघाविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे. त्याने २१ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान सेंटर ऑफ एक्सिलन्समध्ये आपल्या दुखापतीवर उपचार केले. पुनर्वसनही केले. तो आता टी-२० प्रकारात फलंदाजी व गोलंदाजी अशा दोन्हीसाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला आहे..अडीच महिन्यांनंतर पहिला सामनाअष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्या तब्बल अडीच महिन्यांनंतर पहिला सामना खेळणार आहे. हार्दिक पंड्या बडोदा संघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. आज (ता. २) बडोदा व पंजाब यांच्यामध्ये लढत रंगणार आहे. या लढतीत तंदुरुस्त असलेला हार्दिक पंड्या सहभागी होणार आहे. त्यानंतर ४ डिसेंबरला होत असलेल्या बडोदा-गुजरात यांच्यामधील लढतीतही त्याचा समावेश असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.