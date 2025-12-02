क्रीडा

Shubman Gill : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी-२० मालिकेसाठी संघात परतणार? शुभमन गिलच्या फिटनेसबाबत मोठी अपडेट समोर...

Shubman Gill Fitness Update for SA T20 Series : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये येत्या ९ डिसेंबरपासून पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होत असून, या मालिकेसाठी तंदुरुस्त होण्याचा शुभमन गिलचा प्रयत्न असणार आहे.
भारताचा टी-२० संघाचा उपकर्णधार शुभमन गिलच्या तंदुरुस्तीचे मूल्यांकन सोमवारपासून बंगळूरमधील सेंटर ऑफ एक्सिलन्समध्ये सुरू झाले आहे. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये येत्या ९ डिसेंबरपासून पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होत असून, या मालिकेसाठी तंदुरुस्त होण्याचा प्रयत्न या वेळी असणार आहे. सध्या तरी शुभमन गिल याच्या पुनरागमनाचे संकेत ५० टक्के आहेत.

