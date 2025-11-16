Shubman Gill Injury Update : शुभमन गिलला झालेली दुखापत गंभीर, रुग्णालयात केलं दाखल; BCCI ने प्रकृतीबाबत दिली महत्त्वाची अपडेट

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या कसोटी सामना सुरु असतानाचा भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. कर्णधार शुभमन गिल कोलकत्ता कसोटीतून बाहेर पडला आहे. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असल्याचं बीसीसीआयकडून सांगण्यात आलं आहे. शनिवारी फलंदाजी करत असतानाच शुभमनच्या गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला मैदानातून बाहेर पडावे लागलं होतं. .बीसीसीआने एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. कोलकत्तामध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यात शुभमन गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. त्याला आता उपचाराकरता रुग्णालयात दाखल करण्यात आला आहे. सध्या डॉक्टर त्याच्यावर उपचार करत आहेत. त्यामुळे तो कोलकाता कसोटीत संघाचा भाग नसेल, असंही बीसीसीआयने म्हटलं आहे..Shubman Gill : पाकड्यांचे किडे वळवळले...! शुभमन गिलसोबत हात मिळवला अन् नंतर 'पाकिस्तान जिंदाबाद'चा नारा दिला, कॅप्टनने काय केले ते पाहा? Video.शुभमन गिलला 35 व्या षटकात मानेला दुखापत झाली होती. तीन चेंडू खेळल्यानंतर त्याला मैदानातून बाहेर जावं लागलं होते. ही दुखापत इतकी गंभीर होती की त्याला परत फलंदाजीसाठी येताच आलं नाही. आता त्याला रुग्णालयात दाखल कऱण्यात आलं असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत. बीसीसीआयचे वैद्यकीय पथकही त्याच्या प्रकृतीकडे लक्ष देत आहेत..Shubman Gill: आधी फलंदाज, मग कर्णधार; दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध रंगतदार मालिकेसाठी शुभमन गिल सज्ज.दरम्यान, शुभमन गिल कसोटी सामन्यातून बाहेर पडल्यानंतर आता रिषभ पंतकडे संघाचं नेतृत्व देण्यात आलं आहे. सामन्याबाबत बोलायचं झाल्यास दुसऱ्या दिवशीचा खेळ संपला तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेने सात गडी गमावत ९३ धावा केल्या. त्यांच्याकडे सध्या 63 धावांची आघाडी आहे. पहिल्या डावात आफ्रिकेने 159 धावा केल्या होत्या. त्यानंतर भारतीय संघाचा डावही १८९ धावांवर आटोपला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.