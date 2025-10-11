Rohit Sharma As Captain : रोहित शर्मा कर्णधार, तर विराट संघाबाहेर! All Time T20I संघ जाहीर, बघा कुणी केलीय निवड?

Sikandar Raza’s All-Time T20I Team : झिम्बाब्वेचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू सिकंदर रजानं त्याची ‘ऑल टाईम बेस्ट T20 टीम’ची जाहीर केली आहे. या संघात त्यानं कर्णधार म्हणून रोहित शर्माला निवडलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सिकंदर रजाच्या संघात विराट कोहली आणि महेंद्रसिंग धोनी यांसारख्या दिग्गज खेळाडूंचा समावेश नाही. त्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. .रजाने त्यांच्या संघात सलामीवीर म्हणून ख्रिस गेल आणि रोहित शर्माची निवड केली आहे. तर यष्टिरक्षक म्हणून वेस्ट इंडिजच्या निकोलस पूरनची निवडलं आहे. मिडल ऑर्डर त्याने दक्षिण आफ्रिकेचे एबी डिव्हिलियर्स, हेन्रिक क्लासेन आणि वेस्ट इंडिजचा कायरन पोलार्ड या खेळाडूंचा समावेश केला आहे..अरे, एवढा अपमान झालाय, घे निवृत्ती ! Rohit Sharma ला कुणी दिलाय हा सल्ला? गौतम गंभीरचा 'खास' माणूस म्हणतो कसा....याशिवाय अष्टपैलू खेळाडू म्हणून रवींद्र जडेजा आणि शाहिद आफ्रिदी यांना स्थान देण्यात आले आहे. तर गोलंदाजीत अफगाणिस्तानचा फिरकीपटू राशिद खान, भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह, ऑस्ट्रेलियाचा मिचेल स्टार्क आणि पाकिस्तानचा शाहिन आफ्रिदी यांचा समावेश करण्यात आला आहे..असा आहे सिंकदर रजाचा टी-२० संघख्रिस गेल, रोहित शर्मा (कर्णधार), निकोलस पूरन (यष्टिरक्षक), एबी डिव्हिलियर्स, हेन्रिक क्लासेन, कायरन पोलार्ड, शाहिद आफ्रिदी, रवींद्र जडेजा, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, शाहिन आफ्रिदी, मिचेल स्टार्क.Rohit Sharma: ४५ चं युग संपलं अन् ७७ ची सुरुवात! रोहितची १३ वर्षांपूर्वीची पोस्ट व्हायरल; Shubman Gill च्या नेतृत्वाशी थेट संबंध.रोहितकडे सगळ्यांच्या नजरादरम्यान, अलीकडेच रोहित शर्माला एकदिवसीय संघाच्या कर्णधार पदावरून हटवण्यात आलं आहे. त्यानंतर त्याने फिटनेसकडे लक्ष केंद्रीत केलं आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, गेल्या काही महिन्यात रोहितनं तब्बल १५ किलो वजन कमी केलं आहे. आता आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात रोहित शर्मावर सगळ्यांच्या नजरात असणार आहेत. या दौऱ्यात तो कर्णधार म्हणून नाही, तर केवळ फलंदाज म्हणून दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.