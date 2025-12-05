Smriti Mandhana: साखरपुड्याची अंगठी गायब अन्...; पलाश मुच्छलसोबत लग्न पुढे ढकलल्यानंतर स्मृती मानधनाची पहिली पोस्ट, म्हणाली...

स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचे लग्न २३ नोव्हेंबर रोजी होणार होते. परंतु स्मृतीच्या वडिलांच्या बिघडत्या तब्येतीमुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आता विविध दाव्यांमध्ये, स्मृतीने सोशल मीडियावर तिची पहिली पोस्ट शेअर केली आहे. हा व्हिडिओ तिच्या लग्नाशी किंवा कोणत्याही लग्नाच्या तारखेशी संबंधित नाही. .स्मृतीने एका टूथपेस्ट ब्रँडसाठी एक प्रमोशनल व्हिडिओ शेअर केला आहे. कमेंट सेक्शनमध्ये, लोकांनी असाही दावा केला आहे की स्मृतीची एंगेजमेंट रिंग तिच्या हातातून गायब आहे. स्मृती मानधनाची ही पोस्ट एका प्रसिद्ध टूथपेस्ट ब्रँडचा प्रमोशनल व्हिडिओ आहे. धूर्त चाहत्यांना हे लक्षात आले की, व्हिडिओमध्ये स्मृती मानधनाच्या बोटात लग्नाची अंगठी नाही. इतर अनेक चाहत्यांनी दावा केला की हा व्हिडिओ लग्नाच्या तारखेपूर्वीचा आहे. .Arjun Tendulkar ने इतिहास घडवला, असा पराक्रम जो सचिन तेंडुलकरलाही नाही जमला... .एकाने असा दावा केला की, हा व्हिडिओ कदाचित पलाश मुच्छलने स्मृतीला प्रपोज करण्यापूर्वीच शूट केला गेला असावा. स्मृती मानधनाने लग्नाशी संबंधित काहीही पोस्ट केलेले नाही आणि हा व्हिडिओ साखरपुड्यापूर्वीचा आहे की नाही, परंतु समोर आलेल्या या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ उडवून दिली आहे. पण या सगळ्याच्या पलीकडे, पलाश मुच्छलची आई अमिता यांनी सांगितले की, स्मृती आणि पलाशचे लग्न लवकरच होणार आहे. स्मृती आणि पलाश दोघेही त्यांच्या लग्नाच्या दिवशी घडलेल्या घटनेने खूप दुःखी आणि दुखावले होते..विश्वचषक फायनलची आठवण सांगताना मंधाना म्हणाली की, तिला फलंदाजी करताना जास्त विचार करण्याची गरज नव्हती कारण ती संघाच्या गरजेनुसार खेळत होती. क्षेत्ररक्षण करताना मंधाना देवाचे स्मरण करत होती. क्षेत्ररक्षण करताना मला सर्व देवांचे स्मरण झाले. संपूर्ण ३०० चेंडूंमध्ये मी देवाला फक्त एक विकेट मिळावी अशी प्रार्थना करत होते." लग्न पुढे ढकलल्यानंतर जवळपास १२ दिवसांनी मंधानाची पोस्ट आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.