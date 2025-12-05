क्रीडा

Smriti Mandhana: साखरपुड्याची अंगठी गायब अन्...; पलाश मुच्छलसोबत लग्न पुढे ढकलल्यानंतर स्मृती मानधनाची पहिली पोस्ट, म्हणाली...

Smriti Mandhana Post News: स्मृती मानधनाचे लग्न पुढे ढकलल्यापासून प्रत्येकजण तिच्या एका झलकची वाट पाहत होता. लग्नाबाबत तिच्याकडून काही अपडेट्स मिळण्याची ते वाट पाहत होते.
स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचे लग्न २३ नोव्हेंबर रोजी होणार होते. परंतु स्मृतीच्या वडिलांच्या बिघडत्या तब्येतीमुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आता विविध दाव्यांमध्ये, स्मृतीने सोशल मीडियावर तिची पहिली पोस्ट शेअर केली आहे. हा व्हिडिओ तिच्या लग्नाशी किंवा कोणत्याही लग्नाच्या तारखेशी संबंधित नाही.

