Mohammad Shami ला टीम इंडियातून बाहेर काढण्याचा कारणच नाही, सौरव गांगुली अजित अगरकरच्या निवड समितीवर संतापला...

Sourav Ganguly questions Ajit Agarkar : आता भारताचा माजी कर्णधार सौरभ गांगुली यांनीही निवड समितीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यावेळी तो निवड समितीवर चांगलाच संतापला आहे.
Shubham Banubakode
Sourav Ganguly criticizes Ajit Agarkar selection decisions: आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. मात्र, या संघात मोहम्मद शमीचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

त्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. यावरूनच आता भारताचा माजी कर्णधार सौरभ गांगुली यांनीही निवड समितीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यावेळी तो निवड समितीवर चांगलाच संतापला आहे.

