Mohammad Shami ला टीम इंडियातून बाहेर काढण्याचा कारणच नाही, सौरव गांगुली अजित अगरकरच्या निवड समितीवर संतापला...

Sourav Ganguly criticizes Ajit Agarkar selection decisions: आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. मात्र, या संघात मोहम्मद शमीचा समावेश करण्यात आलेला नाही.त्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. यावरूनच आता भारताचा माजी कर्णधार सौरभ गांगुली यांनीही निवड समितीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यावेळी तो निवड समितीवर चांगलाच संतापला आहे. .सौरव गांगुली म्हणाला, की शमी सध्या अप्रतिम गोलंदाजी करतो आहे. तो पूर्णपणे फिट आहे. आपण रणजी ट्रॉफीच्या तीन सामन्यांमध्ये आपण त्याचं प्रदर्शन बघितलं आहे. बंगालला त्याने एकहाती विजय मिळवून दिला आहे. त्यामुळे प्रदर्शनाच्याबाबतीत तो कुठंही कमी नाही..Sourav Ganguly Video : महिलांना क्रिकेट खेळण्याची गरज नाही! सौरव गांगुलीचा जुना व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं काय म्हणाला होता? ऐका....पुढे तो म्हणाला, मला खात्री आहे की निवड समिती शमीकडे लक्ष ठेवून आहे. तसेच त्यांच्यात संवाद सुरु आहे. जर तुम्ही माझं मत विचाराल तर फिटनेस आणि कौशल्याच्या बाबतीत शमी उत्तम खेळाडू आहे. त्यामुळे तो कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-२० संघात असावा, असं मला वाटतं. त्याच्याकडे अफाट कौशल्य आहे, असेही गांगुलीने म्हटलं..Sourav Ganguly: बंगाल क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदी सौरव गांगुलींची बिनविरोध निवड .दरम्यान, यंदाच्या हंगामातील तीन रणजी सामन्यांमध्ये शमीनं बंगालसाठी एकूण 15 विकेट्स घेतले आहेत. तसेच त्याने एकूण 91 शतकं टाकली आहेत. विश्वचषकानंतर त्याच्या पायावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. मात्र, आता तो पूर्णपणे यातून सावरला आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत सध्या प्रसिद्ध कृष्णा आणि आकाशदीप हे भारताच्या कसोटी संघात प्रमुख गोलंदाज आहेत.