Ind vs SA 2nd Test : आता हेच राहीलं होतं...! दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रशिक्षकाने भारतीय संघाची लायकीच काढली, गौतम गंभीर कुठं गेले?

South Africa Coach Controversial Statement : चौथ्या दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर शुक्री कॉनरॉड यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी वादग्रस्त विधान करत भारतीय संघाची लायकीच काढली आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

भारतात कसोटी सामना जिंकणे कोणत्याही संघासाठी सोपे नाही. मात्र गेल्या एका वर्षात हे चित्र झपाट्याने बदलताना दिसत आहे. गेल्या वर्षी न्यूझीलंडने भारतात येऊन कसोटी मालिकेत भारताला ३-० ने पराभूत केलं होतं. आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेतही भारतीय संघ क्लीन स्वीप होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. भारताची अशी दयनिय अवस्था होत असताना दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रशिक्षकांकडून भारताच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

