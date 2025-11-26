Ind vs SA 2nd Test : आता हेच राहीलं होतं...! दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रशिक्षकाने भारतीय संघाची लायकीच काढली, गौतम गंभीर कुठं गेले?

भारतात कसोटी सामना जिंकणे कोणत्याही संघासाठी सोपे नाही. मात्र गेल्या एका वर्षात हे चित्र झपाट्याने बदलताना दिसत आहे. गेल्या वर्षी न्यूझीलंडने भारतात येऊन कसोटी मालिकेत भारताला ३-० ने पराभूत केलं होतं. आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेतही भारतीय संघ क्लीन स्वीप होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. भारताची अशी दयनिय अवस्था होत असताना दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रशिक्षकांकडून भारताच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. .दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रशिक्षक शुक्री कॉनरॉड यांनी वादग्रस्त विधान करत भारतीय संघाची लायकीच काढली आहे. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर शुक्री कॉनरॉड यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केलं. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, “भारतीय खेळाडू शक्य तितका वेळ मैदानात उभे राहावेत, अशी आमची इच्छा होती. आम्हाला त्यांना पूर्णपणे थकवायचे होते. त्यांना गुडघ्यावर आणायचे होते. त्यांना खेळातूनच बाहेर करायचं होतं”.Ind Vs SA 2nd Test : भारतीय खेळाडूंची दाणादाण, गौतमच्या निर्णयांमुळे अवस्था 'गंभीर', चाहत्यांना आठवला ग्रेग चॅपलचा काळ.कॉनरॉड पुढे म्हणाले, “आम्हाला संध्याकाळच्या सत्रात नवी चेंडू मिळावा असं वाटत होतं, कारण त्या वेळी विकेटवर सावली पडते त्यामुळे वेगवान गोलंदाजांना थोडी मदत मिळण्याची शक्यता असते. म्हणूनच आम्हाला लवकरच डाव घोषित करायचा नव्हता. आम्हाला भारतीय खेळाडूंना थकवायचं होतं. जेणेकरून शेवटच्या दिवशी त्यांच्यासाठी खेळणे आणखी कठीण होईल”.IND vs SA, 2nd Test: भारतासमोर सामना वाचवण्याचे आव्हान, तर द. आफ्रिका विजयाच्या उंबरठ्यावर; शेवटच्या दिवशी कसे समीकरण?.दरम्यान, पहिल्या डावात १८८ धावांची आघाडी मिळाल्यानंतरही दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या डावात ५ बाद २६० धावांवर डाव घोषित केला. त्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या भारतीय संघाचे २ गडीही बाद केले. आज या सामन्याचा शेवटचा दिवस असून भारताला सामना जिंकण्यासाठी आणखी 522 धावांची गरज आहे. तर दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी फक्त ८ विकेट्सची हव्या आहेत. दोन सामन्यांच्या या टेस्ट मालिकेत दक्षिण आफ्रिका सध्या १-० ने आघाडीवर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.