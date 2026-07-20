क्रीडा

Fifa World Cup Final : स्पेन विश्वविजेता! लिओनेल मेस्सीचा अर्जेंटिना 'चारीमुंड्या चीत'; १६ वर्षांनंतर 'Tiki-Taka' ची बाजी

Spain vs Argentina FIFA World Cup 2026 Final result : स्पेन आणि अर्जेंटिना यांच्यातला फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेचा सामना रटाळ झाला... गतविजेत्या अर्जेंटिनाला ११५ मिनिटांच्या खेळात गोलसाठी एकही प्रयत्न करता आले नाही, तेच स्पेनकडून ११ ऑन टार्गेट प्रयत्न झाले. पण, त्याला धार नसल्याने त्याचे गोलमध्ये रुपांतर झाले नाही.
Spain vs Argentina FIFA World Cup 2026 Final

Spain vs Argentina FIFA World Cup 2026 Final

Swadesh Ghanekar
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Spain win FIFA World Cup 2026 after beating Argentina Marathi News: स्पेनने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनावर विजय मिळवला. आपल्या मजबूत बचावासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या स्पेनने गतविजेत्यांना १२० मिनिटांच्या खेळात जखडून ठेवले होते.. लिओनेल मेस्सीचे ( Lionel Messi) अस्तित्व या सामन्यात त्यांना जाणवू दिले नाही, एवढा सुरेख खेळ त्यांच्याकडून झाला. ९०+२ मिनिटाला इंझो फर्नांडेझला लाल कार्डमुळे मैदानाबाहेर जावे लागले आणि अर्जेंटिनाला १० खेळाडूंसह पुढील ३० मिनिटे संघर्ष करावा लागला. २० प्रयत्नांनंतर स्पेनला १०६ व्या मिनिटाला गोल करण्यात यश मिळाले... फेरान टोरेसने ( Ferran TORRES) भन्नाट गोल करून स्पेनचा विजय पक्का केला.

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