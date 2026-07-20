Fifa World Cup Final : स्पेन विश्वविजेता! लिओनेल मेस्सीचा अर्जेंटिना 'चारीमुंड्या चीत'; १६ वर्षांनंतर 'Tiki-Taka' ची बाजी

Spain win FIFA World Cup 2026 after beating Argentina Marathi News: स्पेनने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनावर विजय मिळवला. आपल्या मजबूत बचावासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या स्पेनने गतविजेत्यांना १२० मिनिटांच्या खेळात जखडून ठेवले होते.. लिओनेल मेस्सीचे ( Lionel Messi) अस्तित्व या सामन्यात त्यांना जाणवू दिले नाही, एवढा सुरेख खेळ त्यांच्याकडून झाला. ९०+२ मिनिटाला इंझो फर्नांडेझला लाल कार्डमुळे मैदानाबाहेर जावे लागले आणि अर्जेंटिनाला १० खेळाडूंसह पुढील ३० मिनिटे संघर्ष करावा लागला. २० प्रयत्नांनंतर स्पेनला १०६ व्या मिनिटाला गोल करण्यात यश मिळाले... फेरान टोरेसने ( Ferran TORRES) भन्नाट गोल करून स्पेनचा विजय पक्का केला. .२०१० नंतर पहिले वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी मैदानावर उतरेल्या स्पेनने गतविजेत्या अर्जेंटिनाला पहिल्या हाफमध्ये कडवी टक्कर दिली. भक्कम बचावासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या स्पेनने पहिल्या ४५ मिनिटांत अर्जेंटिनाकडे चेंडू फारकाळ टिकूच दिला नाही आणि गोल करण्याच्या संधीपण त्यांना निर्माण करू दिल्या नाही. स्पेनचा संघ अधिक आक्रमक राहिला आहे. लामिने यमालला सामन्याच्या सुरुवातीलाच एक संधी मिळाली होती, पण दिबू मार्टिनेझने ती वाचवली. लिओनेल मेस्सीचा आतापर्यंतचा खेळ तुलनेने शांत राहिला आहे. मात्र, तो क्षणात आपला खेळ उंचावून सामन्याचे चित्र पालटू शकतो, याची स्पेनला पूर्ण जाणीव होती..पिवळे कार्ड मिळाल्यानंतर ४४ व्या मिनिटाला लिसांद्रो मार्टिनेझ दुखापतग्रस्त होऊन मैदानाबाहेर गेला आणि त्याच्या जागी निकोलस ओटामेंडी मैदानात उतरला. पण, अर्जेंटिनासाठी हा खूप मोठा धक्का होता. सेंटर-बॅक लिसांद्रो मार्टिनेझ याला, बचाव भेदून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मिकेल ओयार्झाबालला खाली पाडल्याबद्दल पिवळे कार्ड मिळाले होते. स्पेनकडून दुसऱ्या हाफची चांगली सुरुवात आक्रमक झाली. बायनाने लांबून गोलजाळीच्या दिशेने एक जोरदार शॉट मारला. मार्टिनेझने खाली वाकून तो शॉट उत्तमरित्या अडवला. पण, स्पेनने त्यांचे इरादे स्पष्ट केले..Fifa World Cup Final : रेफरी झोपलाय का? अर्जेंटिनासाठी वर्ल्ड कप सेट केल्याचा आरोप... दोन घटना, ज्याने फुटबॉल विश्वात संताप, Video .मध्यंतरात निको गोन्झालेझच्या जागी लिओनड्रो पारेडेस मैदानात उतरला. अर्जेंटिनाच्या राखीव खेळाडूंच्या बाकावर हालचाली होताना दिसल्या. अर्जेंटिनाचा खेळ खूपच रफ होताना दिसला आणि परिणामी ५२ व्या मिनिटाला लिआंद्रो पॅरेडेसला पिवळे कार्ड मिळाले. ५५ व्या मिनिटाला स्पेन आणखी एकदा गोल करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता, परंतु चेंडूला अंतिम दिशा देण्यात ते कमी पडले. दोन मिनिटानंतर आणखी एक सुरेख प्रयत्न झाला. अर्जेंटिनाच्या बचावफळीला स्पेनने कामाला लावले होते. त्यामुळे त्यांची अधिक चिडचिड झालेली दिसली. ६४ व्या मिनिटाला स्पेनकडून पुन्हा ऑन टार्गेट प्रयत्न झाला. .अर्जेंटिनाच्या नावे नकोसा विक्रम६७व्या मिनिटाला यमालच्या क्रॉसवर फेरान टोरेसने हेडरद्वारे भन्नाट प्रयत्न केला, परंतु अर्जेंटिनाच्या गोलरक्षकाने चांगला बचाव केला. हा या सामन्यातील आतापर्यंतचा सर्वोत्तम प्रयत्न होता. ७७व्या मिनिटाला स्पेनने सेट पीस तयार करण्यास सुरूवात केली आणि ऑन टार्गेट प्रयत्नाने अर्जेंटिनाची झोप उडवली. अर्जेटिनाचा गोलरक्षक इमिलियानो मार्टिनेझ याचे कौतुक करावे तेवढे कमी, त्याने ९० मिनिटांच्या खेळात १५ ऑन टार्गेट प्रयत्न अडवले. तेच अर्जेंटिनाकडून एकही गोलसाठी प्रयत्न झाला नाही. वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात पहिल्या ९० मिनिटांत एकही गोलप्रयत्न न करणारा अर्जेंटिना पहिला संघ ठरला. .Lionel Messi : अर्जेंटिनाच्या कर्णधाराने इतिहास रचला, ६६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; जगात असा पराक्रम करणारा पहिलाच खेळाडू... .९०+२ मिनिटाला इंझो फर्नांडेझला सामन्यातील दुसरे पिवळे कार्ड मिळाले आणि परिणामी रेड कार्डमुळे त्याला मैदान सोडावे लागले. अर्जेंटिनाला उर्वरित सामन्यात १० खेळाडूंसह खेळावे लागले. ९३ व्या मिनिटाला निको विलियम्सने हेडरद्वारे केलेला प्रयत्न मार्टिनेझलने झेप घेत अडवला. ९६ व्या मिनिटाला विलियम्सने गोल केला होता, परंतु रेफरीने तो नाकारला. कारण फॉरवर्डने गोल करण्यापूर्वी ओटामेंडीवर मेरिनोने केलेल्या फाऊलमुळे हा गोल नाकारला. १०३ व्या मिनिटाला स्पेनचा गोल थोडक्यात हुकला. .स्पेन शोधात असलेला गोल १०६ व्या मिनिटाला आला.. फेरान टोरेसने लेफ्ट फूटेड गोल करून स्पेनला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. बार्सिलोनाच्या खेळाडूने अप्रतिम गोल केला! पेद्रो पोरोने मारलेल्या क्रॉसवर निको विलियम्सने उत्कृष्ट हेडर मारून चेंडू टोरेसच्या दिशेने पाठवला, आणि त्यानेही अप्रतिम फटका मारून चेंडू थेट जाळीच्या वरच्या भागात धाडला. टोरेसने ११३ व्या मिनिटाला आणखी एक गोल केला, पंरतु तो ऑफ साईडमुळे नाकारला गेला. ११५ व्या मिनिटाला विलियमला गोल निर्माण करण्याची आयती संधी होती, परंतु स्पेनच्या खेळाडूकडून चूक झाली. १२० व्या मिनिटाला अर्जेंटिनाने बरोबरीच्या गोलची संधी गमावली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.