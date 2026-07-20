FIFA WORLD CUP 2026 PRIZE MONEY: ४,८१,४०,००,०००! स्पेनने विजेतेपदाच्या ट्रॉफीसह जिंकली बक्कळ रक्कम; अर्जेंटिनाला किती बक्षीस मिळाले वाचा... जाणून घ्या वर्ल्ड कप विजेत्यांची यादी

FIFA World Cup 2026 total prize pool explained: स्पेनने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ फायनलमध्ये गतविजेत्या अर्जेंटिनाचे वस्त्रहरण केले. १२० मिनिटांच्या खेळात स्पेनने लिओनेल मेस्सीसारख्या ( Lionel Messi) जगातील सर्वोत्तम खेळाडू असलेल्या संघाला गोल करण्याच्या केवळ दोन संधी निर्माण करू दिल्या. तेच स्पेनने १२ ऑन टार्गेट प्रयत्नांसह गोलसाठी २० संधी निर्माण केल्या. १०६ व्या मिनिटाला फेरान टोरेस ( Ferran Torres) ने केलेला गोल स्पेनच्या विजयासाठी पुरेसा ठरला. २०१० नंतर स्पेनने वर्ल्ड कप उंचावला आणि अर्जेंटिनाचे सलग दुसरे जेतेपद पटकावण्याच्या स्वप्नांचा चुराडा केला. .स्पेनने दुसऱ्यांदा वर्ल्ड कप जिंकला. २०१० मध्ये आंद्रेस इनिएस्ता हा हिरो ठरला होता आणि १६ वर्षांनंतर, फेरान टोरेस हा हिरो ठरला. त्याच्या अतिरिक्त वेळेतील गोलने अर्जेंटिनावर विजय मिळवून 'ला रोजा'ला एक सार्थक विजय मिळवून दिला. या सामन्यात स्पेनने चेंडूवर वर्चस्व राखले आणि मेस्सीचे अस्तित्वच जाणवू दिले नाही. ९० मिनिटांच्या खेळात अर्जेंटिनाकडून एकही गोलसाठी प्रयत्न झाला नाही आणि हा नकोसा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदवला गेला. त्यात पहिल्या १५ मिनिटांच्या खेळात मेस्सीला चेंडूला एकदाही पाय लावता आला नाही..Fifa World Cup Final : रेफरी झोपलाय का? अर्जेंटिनासाठी वर्ल्ड कप सेट केल्याचा आरोप... दोन घटना, ज्याने फुटबॉल विश्वात संताप, Video .world cup football winners listब्राझील : ५ वेळा (१९५८, १९६२, १९७०, १९९४, २००२)जर्मनी : ४ वेळा (१९५४, १९७४, १९९०, २०१४)इटली : ४ वेळा (१९३४, १९३८, १९८२, २००६)अर्जेंटिना : ३ वेळा (१९७८, १९८६, २०२२)फ्रान्स : २ वेळा (१९९८, २०१८)उरुग्वे : २ वेळा (१९३०, १९५०)स्पेन : २ वेळा (२०१०, २०२६)इंग्लंड: १ वेळा (१९६६).FIFA World Cup Prize Money यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेने आर्थिक कमाई आणि बक्षीस रकमेचे सर्व जुने रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत. फिफाने एकूण ८७१ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ८३,८६६ कोटी रुपये) चा विक्रमी प्राईज पूल (एकूण बक्षीस रक्कम) जाहीर केला होता. त्याची वर्गवारी पाहूयात...विजेता: ५० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ४,८१४ कोटी रुपये (२०२२ च्या तुलनेत विजेत्याला ८ दशलक्ष डॉलर्स अधिक मिळतील). स्पेन वि.वि. अर्जेंटिना १-०उपविजेता : ३३ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ३,१७७ कोटी रुपयेतिसरे स्थान: २९ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २,७९२ कोटी रुपये - इंग्लंड संघ (ज्यांनी फ्रान्सला ६-४ ने हरवून तिसरे स्थान मिळवले).चौथे स्थान : २७ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २,५९९ कोटी रुपये) - फ्रान्स संघ.स्पर्धेत पात्र ठरलेल्या सर्व ४८ देशांना रिकाम्या हाती परतावे लागणार नाही. स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच प्रत्येक संघाला १२.५ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १,२०३ कोटी रुपये) मिळणे निश्चित केले गेले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.