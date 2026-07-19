क्रीडा

FIFA World Cup Final: स्पेन की अर्जेंटिना? फायनलपूर्वी बायचुंग भुतियाने सांगितलं कोण उचलणार विश्वचषक; मेस्सीच्या चाहत्यांची वाढली धडधड

Baichung Bhutia World Cup final prediction: फिफा विश्वचषक 2026 अंतिम सामन्यापूर्वी बायचुंग भुतिया यांनी स्पेनला विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार म्हटले आहे. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीतून पुनरागमन करणाऱ्या अर्जेंटिनालाही कमी लेखू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
FIFA World Cup Final

FIFA World Cup Final

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : रविवारी होणाऱ्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा अंतिम सामना अर्जेंटिना सलग दुसऱ्यांदा खेळत असला तरी स्पेनचा संघ सर्व बाजूंनी संतुलित असून विजेतेपदासाठी ते प्रबळ दावेदार असतील; मात्र प्रतिकुल परिस्थितीतून पुनरागमन करणाऱ्या अर्जेंटिनालाही कमी लेखता येणार नाही, असा अंदाज बायचुंग भुतिया यांनी व्यक्त केला आहे.

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