FIFA World Cup Final: स्पेन की अर्जेंटिना? फायनलपूर्वी बायचुंग भुतियाने सांगितलं कोण उचलणार विश्वचषक; मेस्सीच्या चाहत्यांची वाढली धडधड

नवी दिल्ली : रविवारी होणाऱ्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा अंतिम सामना अर्जेंटिना सलग दुसऱ्यांदा खेळत असला तरी स्पेनचा संघ सर्व बाजूंनी संतुलित असून विजेतेपदासाठी ते प्रबळ दावेदार असतील; मात्र प्रतिकुल परिस्थितीतून पुनरागमन करणाऱ्या अर्जेंटिनालाही कमी लेखता येणार नाही, असा अंदाज बायचुंग भुतिया यांनी व्यक्त केला आहे..स्पेनचा संघ सर्वार्थाने परिपूर्ण आहे. त्यांची मध्यफळी अधिक मजबूत आहे. ते एखाद्या एकाच खेळाडूवर किंवा एखाद्या क्षणावर अवलंबून राहत नाहीत, असे भुतियाने सांगितले; पण अर्जेंटिना संघ संपला आहे, असे जेव्हा वाटते तेव्हा त्यांनी जोरदार पुनरागमन केले. सामना हरल्यासारखा वाटत असतानाही त्यांनी जिंकण्याचा मार्ग शोधला..FIFA World Cup फायनलपूर्वीच अर्जेंटिनावर होणार मोठी कारवाई? इंग्लंडवरील विजयानंतर 'ते' बॅनर झळकावणं पडणार महागात?.त्यामुळे अर्जेंटिनाचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. तरीही स्पेनकडे विश्वचषक जिंकण्याची अधिक संधी आहे, असे भुतिया यांचे म्हणणे आहे. पहिल्या उपांत्य फेरीत स्पेनने फ्रान्सचा केलेला पराभव भुतिया यांना फारसा धक्कादायक वाटला नाही; मात्र दुसऱ्या उपांत्य फेरीत १-० अशी आघाडी घेतल्यानंतर इंग्लंडचा अर्जेंटिनाकडून झालेला पराभव हा आपल्यासाठी ‘धक्का’ होता, असे भुतियाने सांगितले..मध्यफळीत ताकद, त्याला संयमी खेळाची जोड आणि चेंडूवरील नियंत्रण या जोरावर स्पेनने संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट खेळ केला. फ्रान्सने विशेषतः मध्यफळीत डावपेच बदलायला हवे होते, असे भुतिया म्हणतो..FIFA World Cup 2026 Final: अर्जेंटिनाचं टेन्शन वाढवणारं वक्तव्य! फायनलआधी रॉड्रीने उघड केला स्पेनच्या विजयाचा सीक्रेट प्लॅन.अर्जेंटिनाला झुकते माप?या विश्वकरंडक स्पर्धेत व्हिडिओ असिस्टंट रेफरी (VAR) प्रणालीने अर्जेंटिनाला इतर संघांपेक्षा अधिक फायदा करून दिला, या दाव्यांवर भुतिया यांनी फार भाष्य करण्यास नकार दिला; मात्र विशेषतः स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या सामन्यात मैदानावरील पंचांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा होता, असे भुतियाने म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.