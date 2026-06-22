Spain vs Saudi Arabia: स्पेनचा धडाकेबाज विजय! सौदी अरेबियावर ४-० ने मात; लामिन यमाल, मिकेल ओयारजबालची जादू

अटलांटा : माजी विजेत्या स्पेनच्या फुटबॉल संघाने रविवारी सौदी अरेबिया संघाचा ४-० अशा फरकाने धुव्वा उडवला. स्पेनच्या आक्रमक खेळापुढे सौदी अरेबियाचा निभाव लागला नाही. केप वर्देने गोलशून्य बरोबरीत रोखलेल्या स्पेनने एच गटातील लढतीत अव्वल दर्जाचा खेळ केला..या विजयामुळे आता स्पेनला चार गुणांची कमाई करता आली आहे. स्पेनकडून मिकेल ओयारजबालने दोन, तर लामिन यमाल याने एक गोल केला. हसन अल्टामबक्ती याने ‘ओन गोल’ केला..Lamine Yamal: 'मला मेस्सीचा उत्तराधिकारी म्हणू नका'; विश्वकरंडकापूर्वी लामिन यमालचे मोठे वक्तव्य.स्पेन - सौदी अरेबिया यांच्यामधील लढतीची सुरुवात आक्रमक झाली. स्पेनचा स्टार युवा खेळाडू लामिन यमाल याने दहाव्या मिनिटाला गोल करीत श्रीगणेशा केला. सलामीच्या लढतीत ७१व्या मिनिटाला तो मैदानात आला होता. मात्र उर्वरित वेळेत त्याच्याकडून प्रतिमेला साजेशा खेळ होऊ शकला नाही. .मात्र या लढतीत डाव्या बाजूने आलेल्या पासवर त्याने अप्रतिम गोल केला. लामिन यमालचा हा विश्वकरंडकातील पहिला गोल होय. त्यानंतर मिकेल ओयारजबाल याने २१व्या व २४व्या मिनिटाला गोल करीत स्पेनला ३-०ने पुढे नेले. उत्तरार्धात एक गोल करण्यात आला. हसन अल्टामबक्ती या सौदी अरेबियाच्या खेळाडूने ‘ओन गोल’ केला. त्यामुळे स्पेनला ४-०ने पुढे जाता आले..FIFA World Cup 2026: सहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या देशाचा बचाव भेदण्यास स्पेन अपयशी! दिवसातले चारही सामन्यांमध्ये बरोबरी.आजच्या लढतीफ्रान्स - इराकमध्यरात्री २.३० वाजतानॉर्वे - सेनेगलपहाटे ५.३० वाजताजॉर्डन - अल्जेरियासकाळी ८.३० वाजता(सर्व लढती मंगळवार मध्यरात्रीपासून सुरू होतील).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.