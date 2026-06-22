क्रीडा

Spain vs Saudi Arabia: स्पेनचा धडाकेबाज विजय! सौदी अरेबियावर ४-० ने मात; लामिन यमाल, मिकेल ओयारजबालची जादू

Spain Crush Saudi Arabia 4-0 as Yamal and Oyarzabal Shine: स्पेनने सौदी अरेबियाचा 4-0 ने धुव्वा उडवत विश्वकरंडकात दमदार विजय मिळवला. लामिन यमाल आणि मिकेल ओयारजबाल यांच्या गोलमुळे स्पेनची बाद फेरीची आशा अधिक बळकट झाली.
Spain vs Saudi Arabia

Spain vs Saudi Arabia

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अटलांटा : माजी विजेत्या स्पेनच्या फुटबॉल संघाने रविवारी सौदी अरेबिया संघाचा ४-० अशा फरकाने धुव्वा उडवला. स्पेनच्या आक्रमक खेळापुढे सौदी अरेबियाचा निभाव लागला नाही. केप वर्देने गोलशून्य बरोबरीत रोखलेल्या स्पेनने एच गटातील लढतीत अव्वल दर्जाचा खेळ केला.

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