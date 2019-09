अखेर विराटच्या वरचढ क्रिकेटपटू मिळाला; याने घेतली विराटचा अव्वल क्रमांक

दुबई : ऍशेस मालिकेतील जबरदस्त कामगिरीमुळे ऑस्ट्रेलियाचा क्रिकेटपटू स्टिव्ह स्मिथने भारताचा कर्णधार विराट कोहलीला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) फलंदाजीच्या क्रमवारीतील अव्वल हटवत पहिले स्थान मिळविले आहे.

आयसीसीने आज (मंगळवार) प्रसिद्ध केलेल्या क्रमवारीत स्मिथ कसोटी फलंदाजांच्या क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून विराट या स्थानावर कायम होता. पण, वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या मालिकेत त्याला मोठी खेळी करण्यात अपयश आल्याने त्याला हे स्थान गमवावे लागले आहे. तर, दुसरीकडे स्मिथ इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत संघाबाहेर असूनही त्याने पहिले स्थान मिऴविले आहे. त्याने पहिल्या दोन कसोटी सामन्यांमध्ये जबरदस्त कामगिरी केली होती. आता तो चौथ्या कसोटीतून संघात पुनरागमन करत आहे.

