Asia Cup Final: अंतिम सामन्यात गोंधळ नको! आता अश्लील हावभाव केलेत तर थेट...; भारत-पाक रणसंग्रामापूर्वी दुबईत कडक नियम लागू

IND VS Pak: आशिया कपचा अंतिम सामना आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणार आहे. या सामन्यापूर्वी दुबईमध्ये सुरक्षा प्रशासन ऍक्शन मोडमध्ये आले असून कडक नियम आणि कायदे लागू करण्यात आले आहेत.
IND VS Pak Asia Cup Final

Mansi Khambe
नवी दिल्ली : आशिया कपचा अंतिम सामना आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणार आहे. आशिया कपच्या ४१ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आज म्हणजेच रविवार (ता. २८) रोजी भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांसमोर येणार असून या क्षणाची क्रिकेटचे चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. भारत-पाकिस्तानचा हा अंतिम सामना दुबईमध्ये होणार आहे.

