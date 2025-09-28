Asia Cup Final: अंतिम सामन्यात गोंधळ नको! आता अश्लील हावभाव केलेत तर थेट...; भारत-पाक रणसंग्रामापूर्वी दुबईत कडक नियम लागू

नवी दिल्ली : आशिया कपचा अंतिम सामना आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणार आहे. आशिया कपच्या ४१ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आज म्हणजेच रविवार (ता. २८) रोजी भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांसमोर येणार असून या क्षणाची क्रिकेटचे चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. भारत-पाकिस्तानचा हा अंतिम सामना दुबईमध्ये होणार आहे. .गेल्या काही दिवसांपासून अनेक सामन्यांमध्ये प्रेक्षक चुकीचे हावभाव करत असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे सामना अर्ध्यातच थांबवला जात असून काही काळ मैदानात गोंधळाने वातावरण निर्माण होत आहे. यामुळे भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी दुबईमध्ये सुरक्षा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. दुबई अधिकाऱ्यांनी भारत आणि पाकिस्तान सामन्यात प्रेक्षकांच्या चुकीच्या वर्तनामुळे होणार कडक नियम आणि कायदे लागू करण्यात आले आहेत..Ajit Pawar: अजित पवार गटाला धक्का! माजी विरोधी पक्षनेते स्वगृही; शरद पवार पक्षात प्रवेश .दुबईमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्थाभारत-पाकिस्तान सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर, दुबई अधिकाऱ्यांनी स्टेडियममध्ये कडक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू केले आहेत. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी प्रेक्षकांसाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ज्यामध्ये सामना सुरू होण्याच्या किमान तीन तास आधी स्टेडियममध्ये येण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तर बाहेर पडल्यानंतर, पुन्हा प्रवेश करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही असे म्हटले आहे..स्टेडियममध्ये अनेक वस्तूंना मनाई आहेदुबई स्टेडियममध्ये फटाके, लेसर पॉइंटर्स, शस्त्रे, सेल्फी स्टिक आणि अनधिकृत व्यावसायिक छायाचित्रण उपकरणे अशा गोष्टी नेण्यास बंदी घातली आहे. तसेच हिंसाचार किंवा वांशिक अपशब्द यासारख्या कोणत्याही सार्वजनिक सुरक्षेच्या उल्लंघनांना कठोर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! पावसामुळे वाहतुकीला अडथळा, Indigo आणि Spicejet कडून सूचना जारी.दरम्यान, यूएई कायद्यानुसार, दुबई अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास व्यक्तीला या गुन्ह्यांमध्ये मोठा दंड आणि तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सर्व चाहत्यांना खेळाच्या भावनेचा आदर करण्याचे आणि सुरक्षित आणि सकारात्मक वातावरण राखण्यासाठी सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.