काव्या मारनचा मोठा डाव! सनराइजर्सच्या नव्या कर्णधाराची घोषणा; टेस्ट टीममधून डच्चू मिळालेल्या स्टार खेळाडूकडे दिली टीमची धुरा

काव्या मारनच्या मालकीच्या सनरायझर्स लीड्स फ्रँचायझीने इंग्लंडमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या 'द हंड्रेड' या प्रतिष्ठित स्पर्धेसाठी आपल्या नवीन कर्णधाराची घोषणा केली आहे. यावेळी संघाने २८ वर्षीय इंग्लंडचा स्टार फलंदाज जॅक क्रॉलीवर मोठी बाजी लावत त्याला कर्णधारपद दिले आहे. यापूर्वी संघाचे नेतृत्व हॅरी ब्रूक करत होता. परंतु या हंगामात ब्रूक कर्णधारपदाच्या कोणत्याही दबावाशिवाय फलंदाज म्हणून मैदानात उतरेल. .जेणेकरून तो आपल्या फलंदाजीवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू शकेल आणि संघासाठी मुक्तपणे धावा करू शकेल. भारतीय उद्योजिका काव्या मारन यांची सनरायझर्स हैदराबाद फ्रँचायझी आता आपल्या नवीन संघ आणि नवीन कर्णधारासह 'द हंड्रेड' स्पर्धेत आपली छाप सोडण्यास सज्ज झाली आहे. या हंगामात संघाला विजयाकडे नेण्याची मोठी जबाबदारी क्रॉलीवर असेल. जॅक क्रॉली यापूर्वी या संघाकडून फलंदाज म्हणून खेळला आहे. .IND vs AFG, ODI: ८ षटकार अन् ८ फोर... भारताविरुद्ध गुरबाजचं शतक, डिविलियर्सचा विक्रमही मोडला; पण विदर्भाच्या पठ्ठ्याही चमकला.जॅक क्रॉलीने आतापर्यंत 'द हंड्रेड'मध्ये २३ सामने खेळले असून त्यात तीन अर्धशतकांसह ३०.०० च्या सरासरीने ५४० धावा केल्या आहेत. गेल्या हंगामात त्याने नऊ सामन्यांमध्ये ४०.०० च्या सरासरीने २८० धावा केल्या होत्या. चेन्नईस्थित भारतीय मीडिया समूह, सन ग्रुपने, गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला नॉर्दर्न सुपरचार्जर्सला ₹१,१५५ कोटी (अंदाजे $१.५ अब्ज) मध्ये विकत घेतले. .यॉर्कशायरने ईसीबीच्या ४९% हिश्श्याव्यतिरिक्त, सुपरचार्जर्समधील आपला ५१% हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला, याचा अर्थ आता सन ग्रुपची कंपनीवर १००% मालकी आहे. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ही लीड्स-आधारित फ्रँचायझी आहे. म्हणूनच तिच्या नवीन नावात 'लीड्स' सोबत काव्या मारनचा ट्रेडमार्क 'सनरायझर्स' समाविष्ट आहे. अगदी त्याचप्रमाणे जसे आयपीएलमध्ये काव्या मारनच्या संघाचे नाव सनरायझर्स हैदराबाद आणि एसए२० मध्ये सनरायझर्स ईस्टर्न केप आहे..T20 Mumbai Women's League: सोबो मुंबई फाल्कन्सला सायली सातघरेच्या नेतृत्वात विजेतेपद! मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स फायनलमध्ये पराभूत.सनरायझर्स लीड्स संघटॉम अल्सॉप, हॅरी ब्रूक, झॅक क्रॉली, डॅन लॉरेन्स, रायन रिकेल्टन, एड बर्नार्ड, ब्रायडन कार्स, बेनी हॉवेल, टॉम लॉस, मिचेल मार्श, लियाम पॅटरसन-व्हाइट, अबरार अहमद, नॅथन एलिस, मॅथ्यू पॉट्स, रीस टोपले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.