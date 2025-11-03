ICC World Cup: महिला विश्वविजेत्यांचा ‘डायमंड’ सन्मान! हिरे आणि सौर उर्जेची दुहेरी भेट; उद्योगपती आणि खासदारांकडून खास गिफ्ट

रविवारी रात्री डीवाय पाटील स्टेडियमवर भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने इतिहास रचला. संघाने दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी हरवून पहिल्यांदाच आयसीसी महिला विश्वचषक जिंकला. या मोठ्या विजयानंतर देशभरात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफसाठी ५१ कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. .देशातील उद्योगपतीही विजयाचा आनंद साजरा करण्यात मागे राहिले नाहीत. सुरतमधील उद्योगपती आणि राज्यसभा खासदार गोविंद ढोलकिया यांनी खेळाडूंचा सन्मान करण्यासाठी एक अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. ढोलकिया यांनी जाहीर केले आहे की, ते विश्वचषक विजेत्या संघाला हिऱ्यांचे दागिने आणि सौर पॅनेल भेट देतील. ढोलकिया हे श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक आणि अध्यक्षपदी आहेत. .World Cup 2025: ...अन् हरमनप्रीत कौर कोच अमोल मुजूमदारला पाहताच पडली पाया; विश्वविजयानंतरचा भावूक करणारा क्षण.भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या ऐतिहासिक विजयापूर्वी ढोलकिया यांनी बीसीसीआयचे मानद उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांना पत्र लिहून विजेत्या संघाचा सन्मान करण्याची इच्छा व्यक्त केली. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की ते भारतीय संघातील प्रत्येक खेळाडूला त्यांच्या कठोर परिश्रम, प्रतिभा आणि चिकाटीचे प्रतीक म्हणून हस्तनिर्मित नैसर्गिक हिऱ्यांचे दागिने देऊ इच्छितात..Video: विश्वविजेत्या Smriti Mandhana च्या खांद्यावर होणाऱ्या नवऱ्यानं अभिमानाने टाकला भारताचा तिरंगा , पाहा तो गोड क्षण.खेळाडूंच्या घरांमध्ये छतावरील सौर पॅनेल बसवण्याची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली. जेणेकरून त्यांनी देशाला अभिमानाने भरलेला प्रकाश त्यांच्या आयुष्यात चमकत राहील. ढोलकिया म्हणाले की, भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला क्रिकेटपटूंनी त्यांच्या धैर्याने, शिस्तीने आणि दृढनिश्चयाने अब्जावधी भारतीयांची मने जिंकली आहेत. खऱ्या यशाने लोक आणि ग्रह दोघांचेही कल्याण व्हावे या त्यांच्या सामायिक विश्वासाचे हे हृदयस्पर्शी उदाहरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.