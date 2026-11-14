क्रीडा

Suryakumar Yadav: सूर्यकुमारच्या दुसऱ्या इनिंगची उत्सुकता ;मुश्ताक अली स्पर्धा आजपासून; आयपीएल लिलावाआधी नवोदितांना संधी

Suryakumar Yadav Comeback :खराब फलंदाजीमुळे भारतीय संघातील स्थान गमावलेल्या सूर्यकुमार यादवसमोर सय्यद मुश्ताक अली स्पर्धेतून पुनरागमनाचे आव्हान आहे. मोहम्मद शमी आणि शार्दुल ठाकूर यांच्याकडेही लक्ष असेल.
Suryakumar Yadav looks to regain his place in the Indian T20 team through the Syed Mushtaq Ali Trophy

Suryakumar Yadav looks to regain his place in the Indian T20 team through the Syed Mushtaq Ali Trophy

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघाला टी-२० विश्वकरंडक विजेतेपद मिळवून देणारा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला सुमार फलंदाजी फॉर्ममुळे टीम इंडियातील स्थान गमवावे लागले. ही निराशा मागे टाकत आता हा पठ्ठ्या सय्यद मुश्ताक अली या राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेसाठी सज्ज झाला आहे. भारताच्या टी-२० संघात पुन्हा स्थान मिळवण्यासाठी सूर्यकुमार यादव प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसणार आहे. याच कारणामुळे त्याच्या दुसऱ्या इनिंगची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

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