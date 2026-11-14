Suryakumar Yadav: सूर्यकुमारच्या दुसऱ्या इनिंगची उत्सुकता ;मुश्ताक अली स्पर्धा आजपासून; आयपीएल लिलावाआधी नवोदितांना संधी

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघाला टी-२० विश्वकरंडक विजेतेपद मिळवून देणारा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला सुमार फलंदाजी फॉर्ममुळे टीम इंडियातील स्थान गमवावे लागले. ही निराशा मागे टाकत आता हा पठ्ठ्या सय्यद मुश्ताक अली या राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेसाठी सज्ज झाला आहे. भारताच्या टी-२० संघात पुन्हा स्थान मिळवण्यासाठी सूर्यकुमार यादव प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसणार आहे. याच कारणामुळे त्याच्या दुसऱ्या इनिंगची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. .आयपीएल मिनी लिलाव १६ डिसेंबरला गोव्यात पार पडणार आहे. राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेचा अंतिम सामना ६ डिसेंबरला पार पडणार आहे. लिलावाच्या १० दिवस आधी स्पर्धा आटोपणार असल्यामुळे नवोदित खेळाडूंकडे राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेमध्ये चमक दाखवून आयपीएलच्या लिलावात आपली किंमत वाढवण्याची सुवर्णसंधी असणार आहे..सूर्यकुमार याने काही दिवसांपूर्वीच मुंबईत पार पडलेल्या मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या कार्यक्रमात भारतीय संघामध्ये पुनरागमन करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. अनुभवी भुवनेश्वरकुमारचे न्यूझीलंड मालिकेमधून पुनरागमन झाले आहे. यामुळे सूर्यकुमार यादवलाही पुनरागमनाची आशा बाळगता येणार आहे..सूर्यकुमार यादवप्रमाणे मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकूर यांनाही राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेतून धमक दाखवता येऊ शकणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच मोहम्मद शमीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजूनही भारतीय संघामधून खेळण्याची संधी न मिळालेले आणि तरुण प्रतिभावान खेळाडूंसाठी आयपीएल करार मिळवण्याची ही स्पर्धा शेवटची संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.