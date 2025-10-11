Suryakumar Yadav : सुर्यकुमार यादव संघाबाहेर, सर्फराज खानची एन्ट्री! संघात झाला बदल, कॅप्टनपदी....

अष्टपैलू शार्दुल ठाकूर याची मुंबईच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली. यंदाच्या रणजी मोसमात सलामीला होणाऱ्या जम्मू- काश्मीरविरुद्धच्या सामन्यासाठी मुंबई संघात अजिंक्य रहाणे आणि सर्फराझ खान याचेही अपेक्षेप्रमाणे स्थान कायम आहे. गतमोसमापर्यंत रहाणे मुंबईचा कर्णधार होता; परंतु त्याने स्वतःहून नेतृत्वाची धुरा खाली ठेवली. त्यामुळे मुंबई निवड समितीला नवा कर्णधार नियुक्त करावा लागला. .सर्वाधिक ४२ वेळा रणजी करंडक जिंकणाऱ्या मुंबईचा सलामीचा सामना जम्मू काश्मीरविरुद्ध श्रीनगरच्या शेर- ए- काश्मीर स्टेडियमवर १५ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहे. गतमोसमात मुंबईला जम्मू- काश्मीर संघाविरुद्ध बीकेसी येथे झालेल्या सामन्यात पराभवाचा धक्का बसला होता. यंदाच्या मोसमात मुंबईचा ड गटात समावेश असून जम्मू- काश्मीर संघासह हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, छत्तीसगड आणि पुद्दुचेरी हे इतर संघ आहेत..Suryakumar Yadav Love : सूर्यकुमार यादवचं पहिलं प्रेम कोण? तिचं नाव घेत म्हणाला, माझ्या मनात फक्त तीच होती पण....भारतीय कसोटी संघातून दुर्लक्षित असलेल्या सर्फराझ खान आणि ट्वेन्टी-२० स्पेशालिस्ट शिवम दुबे यांचाही मुंबई संघात समावेश आहे. पुण्यात महाराष्ट्रविरुद्ध झालेल्या सराव सामन्यात दुबेने काल ५५ चेंडूत शतकी खेळी साकार करून आपण रेडबॉल क्रिकेटसाठीही उपयुक्त असल्याचे दाखवून दिले. गतमोसमाच्या सुरुवातीला झालेल्या कार अपघातामुळे पूर्ण रणजी स्पर्धेत न खेळू शकलेला मुशीर खानला स्थान देण्यात आले आहे..तसेच आयपीएलमध्ये चेन्नई संघातून प्रभाव पाडणारा आणि भारतीय अ संघाचे नेतृत्व करताना ऑस्ट्रेलिया अ संघाला व्हाईटवॉश देणारा कर्णधार आयुष म्हात्रेची निवड करण्यात आली आहे. पाठीच्या दुखण्यामुळे रेड बॉल क्रिकेटमधून सहा महिने ब्रेक घेणाऱ्या श्रेयस अय्यरचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सूर्यकुमार यादवने रेड बॉल क्रिकेट खेळत असला तरी त्याची निवड झालेली नाही. गतमोसमात विदर्भविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात तो खेळला होता..Suryakumar Yadav Net Worth : सूर्यकुमार यादवची संपत्ती किती? पगार सोडून 'या' मार्गाने होते कमाई.असा असेल संघ शार्दुल ठाकूर (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे (दोन्ही यष्टीरक्षक), सिद्धेश लाड, अजिंक्य रहाणे, सर्फराझ खान, शिवम दुबे, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे. सिल्व्हेस्टर डिसूझा, इरफान उमैर, मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर, रॉस्टन डायस. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.