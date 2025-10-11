क्रीडा

Suryakumar Yadav : सुर्यकुमार यादव संघाबाहेर, सर्फराज खानची एन्ट्री! संघात झाला बदल, कॅप्टनपदी....

मुंबई रणजी संघ जाहीर झाला आहे. सूर्यकुमार यादवला बाहेर ठेवण्यात आलं आहे. तर सर्फराज खानचा पुन्हा संघात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शार्दुल ठाकूरकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
Suryakumar Yadav Dropped from Mumbai Ranji Team

Shubham Banubakode
अष्टपैलू शार्दुल ठाकूर याची मुंबईच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली. यंदाच्या रणजी मोसमात सलामीला होणाऱ्या जम्मू- काश्मीरविरुद्धच्या सामन्यासाठी मुंबई संघात अजिंक्य रहाणे आणि सर्फराझ खान याचेही अपेक्षेप्रमाणे स्थान कायम आहे. गतमोसमापर्यंत रहाणे मुंबईचा कर्णधार होता; परंतु त्याने स्वतःहून नेतृत्वाची धुरा खाली ठेवली. त्यामुळे मुंबई निवड समितीला नवा कर्णधार नियुक्त करावा लागला.

Shardul Thakur
Ranji Trophy
Ranji Trophy 2025-26

