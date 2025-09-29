Suryakumar Yadav Net Worth : सूर्यकुमार यादवची संपत्ती किती? पगार सोडून 'या' मार्गाने होते कमाई

Suryakumar Yadav Income : भारताचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव, ज्याला ‘मिस्टर 360°’ म्हणून ओळखले जाते, केवळ मैदानावरच नव्हे तर मैदानाबाहेरही आपल्या यशाची चमक दाखवत आहे. त्याची एकूण संपत्ती 2025 मध्ये सुमारे 55 ते 65 कोटी रुपये (7-8 दशलक्ष डॉलर) असल्याचा अंदाज आहे. क्रिकेटमधील अप्रतिम कामगिरी आणि व्यावसायिक कौशल्यामुळे तो भारतातील सर्वात श्रीमंत आणि लोकप्रिय खेळाडूंपैकी एक बनला आहे..सूर्यकुमारला आयपीएल 2025 मध्ये मुंबई इंडियन्सने 16.35 कोटी रुपयांना कायम ठेवले. ही रक्कम त्याच्या वार्षिक कमाईचा मोठा हिस्सा आहे आणि त्याच्या टी-20 क्रिकेटमधील महत्त्व अधोरेखित करते. याशिवाय भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून (बीसीसीआय) त्याला ग्रेड बी करारांतर्गत वार्षिक 3 कोटी रुपये मिळतात. सूर्यकुमार आणि त्याची पत्नी देविशा यांनी 2025 मध्ये मुंबईत 21 कोटी रुपये किमतीच्या दोन आलिशान फ्लॅट्सची खरेदी केली..India Denied Asia Cup 2025 Trophy : टीम इंडियाला अखेर ट्रॉफी मिळाली? सुर्यकुमार यादवसह भारतीय खेळाडूंनी शेअर केले फोटो.हे 4200 चौरस फुटांचे घर त्यांच्या उच्चभ्रू जीवनशैलीचे प्रतीक आहे. त्याचबरोबर त्याच्याकडे मर्सिडीज बेंझ, रेंज रोव्हर व्हेलार, निसान ज्यूक आणि ऑडी A6 यासारख्या लक्झरी कार्सचा संग्रह आहे, ज्यामुळे त्याची स्टाईलची आवड दिसून येते. सूर्यकुमारने रिबॉक, जिओसिनेमा, रॉयल स्टॅग, ड्रीम11, बोल्ट ऑडिओ आणि पिनटोला यासारख्या नामांकित ब्रँड्ससोबत करार केले आहेत. या जाहिराती त्याच्या संपत्तीत मोठी भर घालतात आणि त्याची लोकप्रियता वाढवतात..Suryakumar Yadav Video : गुस्सा हो रहे हो आप...! पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवने चिडलेल्या पाकिस्तानी पत्रकाराला सुनावले; Video Viral.मैदानावर त्याने 3,438 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय धावा केल्या असून चार टी-20 शतके झळकावली आहेत. ऑक्टोबर 2022 ते जून 2024 पर्यंत तो आयसीसी टी-20 खेळाडूंच्या क्रमवारीत अव्वल होता आणि 2022 व 2023 मध्ये आयसीसीचा सर्वोत्कृष्ट टी-20 क्रिकेटपटू म्हणून गौरवला गेला.सूर्यकुमार यादव यशस्वी क्रिकेटपटू तर आहेच शिवाय हुशार गुंतवणूकदारही आहे. त्याची कमाई, जाहिराती आणि गुंतवणुकीमुळे तो क्रिकेट विश्वातील चमकता तारा बनला आहे..FAQs What is Suryakumar Yadav’s net worth in 2025?सूर्यकुमार यादवची 2025 मधील एकूण संपत्ती किती आहे?सूर्यकुमार यादवची 2025 मधील संपत्ती सुमारे 55 ते 65 कोटी रुपये आहे.How much does Suryakumar earn from IPL?सूर्यकुमार आयपीएलमधून किती कमावतो?आयपीएल 2025 मध्ये मुंबई इंडियन्सने त्याला 16.35 कोटी रुपयांना कायम ठेवले आहे.Which brands does Suryakumar Yadav endorse?सूर्यकुमार यादव कोणत्या ब्रँड्सच्या जाहिराती करतो?तो रिबॉक, जिओसिनेमा, रॉयल स्टॅग, ड्रीम11, बोल्ट ऑडिओ आणि पिनटोला यासारख्या ब्रँड्सच्या जाहिराती करतो.What properties does Suryakumar Yadav own?सूर्यकुमार यादवकडे कोणत्या मालमत्ता आहेत?त्याने 2025 मध्ये मुंबईत 21 कोटींचे दोन आलिशान फ्लॅट्स खरेदी केले आहेत.What cars are in Suryakumar Yadav’s collection?सूर्यकुमार यादवच्या कार संग्रहात कोणत्या गाड्या आहेत?त्याच्याकडे मर्सिडीज-बेंझ, रेंज रोव्हर व्हेलार, निसान ज्यूक आणि ऑडी ए6 आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.