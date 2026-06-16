फुटबॉलचा महाथरार! स्वीडनने टुनिशियाला ५-१ ने उडवलं, तर ९० व्या मिनिटाला मँचेस्टर युनायटेडच्या स्टारने आयव्हरी कोस्टला कसं जिंकवलं? पाहा

माँटेरे (मेक्सिको) : युरोप खंडातील स्वीडन या देशाने सोमवारी सकाळी फुटबॉल विश्वकरंडकात ‘फाइव्ह स्टार’ विजय साकारला. यासिन अयारी, ॲलेक्झँडर इसाक, व्हिक्टर ग्योकेरेस, मथाईस स्वानबर्ग यांनी शानदार गोल करीत स्वीडनच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. स्वीडनने ‘एफ’ गटात टुनिशियावर ५-१ अशी सहज मात करताना साखळी फेरीतील पुढील लढतींआधी आत्मविश्वास मिळवला..स्वीडनच्या संघाची विश्वकरंडकातील आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी १९५८ मध्ये झाली असून, त्यांनी उपविजेतेपदापर्यंत वाटचाल केली होती. १९५० व १९९४ मध्ये स्वीडन संघाने तिसरा क्रमांक पटकावला होता. १९३८ मध्ये त्यांना चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले होते. २०१८ मधील विश्वकरंडकात त्यांनी उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत वाटचाल केली. मात्र, २०२२ मध्ये कतार येथे झालेल्या विश्वकरंडकात त्यांना पात्रता मिळवता आली नाही..Fifa World Cup 2026: ब्राझीलला बरोबरीचेच समाधान; मोरोक्कोसमोर पाच वेळच्या विजेत्यांचा कस, व्हिनिसियसच्या गोलने दिलासा.यंदाच्या स्पर्धेत स्वीडनच्या संघाने सलामीलाच धडाकेबाज कामगिरी केली. टुनिशियाच्या बचावपटूंनी सुमार प्रदर्शनामुळे स्वीडनला सातव्या मिनिटाला गोलाचे खाते उघडता आले. यासिन अयारी याने दूरवरून (३० यार्ड) जबरदस्त किक मारत स्वीडनला पहिला गोल करून दिला. हा गोल केल्यानंतर मात्र त्याने जल्लोष केला नाही. कारण त्याच्या वडिलांचा जन्म टुनिशिया येथे झाला होता. याचा आदर त्याने राखला..स्वीडनने ३०व्या मिनिटाला आपली आघाडी वाढवली. ॲलेक्झँडर इसाक याने टुनिशियाच्या गोलरक्षकाला भेदले व त्यांच्यावर दडपण आले. पहिले सत्र संपण्याच्या आधी टुनिशियाकडून कडवा प्रतिकार पाहायला मिळाला. ४३व्या मिनिटाला टुनिशियाला फ्री किक मिळाली. या फ्री किकवर हनीबल मेजब्री याने मारलेल्या फटक्यावफर ओमर रेकिक याने हेडरवर अफलातून गोल करीत आघाडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला..दृष्टिक्षेपात२२ वर्षीय यासिन अयारी हा स्वीडनसाठी विश्वकरंडकात गोल करणारा थॉमस ब्रोलिननंतरचा (१९९०) सर्वात युवा खेळाडू ठरला.मथाईस स्वानबर्ग याने मैदानात उतरल्यानंतर १८ सेकंदांतच गोल करीत विश्वकरंडकातील नवा विक्रम नोंदवला.स्वानबर्गने ८४व्या मिनिटाला केलेला गोल ‘ऑफ साईड’ दाखवण्यात आला होता.‘व्हीएआर’मध्ये तपासणी केल्यानंतर ॲलेक्झँडर इसाक याच्या पायाला लागून फुटबॉल पुढे गेला व त्यानंतर मथाईस स्वानबर्गरकडून गोल केला.आयव्हरी कोस्टची नाट्यमय बाजी; अमादचा अखेरच्या मिनिटास गोल.फिलाडेल्फिया ः सामन्याच्या अखेरच्या मिनिटास बदली खेळाडू अमाद डियालो याने केलेल्या गोलमुळे विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत ई गटात आयव्हरी कोस्टने इक्वेडोरवर १-० असा नाट्यमय विजय नोंदविला. मँचेस्टर युनायटेडतर्फे क्लब पातळीवर खेळणारा विंगर अमाद याला ५६व्या मिनिटास मैदानात पाचारण करण्यात आले होते. अखेरीस त्याने प्रशिक्षक इमर्स फे यांचा विश्वास सार्थ ठरविताना ९०व्या मिनिटास प्रभावीपणे लक्ष्य साधले..त्यापूर्वी, दोन्ही संघांना गोल करण्याची नामी संधी होती, परंतु गोलपोस्टने अडथळा आणल्यामुळे गोलशून्य बरोबरीची कोंडी कायम राहिली होती.पूर्वार्धात गोलपोस्टमुळे दोन वेळा इक्वेडोरचे प्रयत्न विफल ठरले होते. आयव्हर कोस्टचा १९ वर्षीय यान डिओमांडे याची मैदानावरील उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. तोच सामन्याचा मानकरी ठरला. मैदानाच्या उजव्या बगलेतून त्याने वारंवार इक्वेडोरच्या गोलक्षेत्रात धडाका मारल्या. सामना गोलशून्य बरोबरीत सुटणार असे वाटत असताना अमादने विल्फ्रेड सिंगो याच्या अचूक पासवर शांतपणे चेंडूवर नियंत्रण राखले. त्यानंतर गोलरक्षक हर्नान गॅलिन्डेझला चकवा देत चेंडूला योग्य दिशा दाखविली. .ई गटात आता जर्मनी व आयव्हरी कोस्ट यांचे प्रत्येकी तीन गुण झाले आहेत. उभय संघांत गटसाखळीतील पुढील सामना होईल. जर्मनीविरुद्द ७-१ फरकाने पराभूत झालेल्या क्युरासाओ संघाविरुद्ध इक्वेडोर खेळेल. .Fifa World Cup 2026 : लोकसंख्या डोंबिवलीपेक्षाही कमी, पण जिद्द हिमालयाएवढी! 'हा' चिमुकला देश वर्ल्ड चॅम्पियन जर्मनीला नडला.दृष्टिक्षेपात...दक्षिण अमेरिकन संघाविरुद्ध आयव्हरी कोस्टचा पहिलाच विजययापूर्वी २००६ मध्ये अर्जेंटिनाविरुद्ध, २०१० मध्ये ब्राझीलविरुद्ध, तर २०१४ मध्येकोलंबियाविरुद्ध पराभव१९ वर्षे व २१२ दिवसांचा यान डिओमांडे आयव्हरी कोस्टतर्फे विश्वकरंडक सामना खेळणारासर्वांत युवा फुटबॉलपटू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.