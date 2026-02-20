क्रीडा

ईशान-अभिषेकला रोखण्यासाठी ३४ वर्षांपूर्वीची 'ती' रणनीती, सूपर-८ फेरीत अडचणीत येणार भारतीय संघ?

T20 World Cup 2026: Off-Spin Trap for India : भारतीय खेळाडूंना रोखण्यासाठी ३४ वर्षांपूर्वीची ही रणनीती विरोधी संघांकडून वापरली जाते आहे. याबाबत क्रिकेटवर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत.
T20 World Cup 2026:

T20 World Cup 2026:

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

सलग चार सामने जिंकत भारतीय संघ सूपर ८ फेरीत पोहोचला आहे. मात्र, या चारही सामन्यात भारतीय खेळाडूंना ऑफस्पीनविरुद्ध खेळताना संघर्ष करावा लागला आहे. भारतीय खेळाडूंना रोखण्यासाठी ३४ वर्षांपूर्वीची ही रणनीती विरोधी संघांकडून वापरली जाते आहे. याबाबत क्रिकेटवर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket News in Marathi
Indian Cricketer
ICC Mens T20 World Cup
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.