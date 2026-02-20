ईशान-अभिषेकला रोखण्यासाठी ३४ वर्षांपूर्वीची 'ती' रणनीती, सूपर-८ फेरीत अडचणीत येणार भारतीय संघ?

सलग चार सामने जिंकत भारतीय संघ सूपर ८ फेरीत पोहोचला आहे. मात्र, या चारही सामन्यात भारतीय खेळाडूंना ऑफस्पीनविरुद्ध खेळताना संघर्ष करावा लागला आहे. भारतीय खेळाडूंना रोखण्यासाठी ३४ वर्षांपूर्वीची ही रणनीती विरोधी संघांकडून वापरली जाते आहे. याबाबत क्रिकेटवर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. .टी-२० वर्ल्डकप स्पर्धेत भारतीय संघ आतापर्यंत अपराजित राहिला आहे. मात्र, भारताच्या टॉप ऑर्डरच्या फलंदाजांना रोखण्यात विरोधी संघाला बऱ्यापैकी यश आलं आहे. भारतीय खेळाडूंना ऑफस्पीन खेळताना संघर्ष करावा लागतो आहे. खेळाडूंची कमकुवत बाजू समोर आली आहे. विरोधी संघ सुरुवातील ऑफस्पीन गोलंदाजांना बॉलिंग देतो आहे. याच हीच रणनीतीचा वापरून भारताला सुपर ८ फेरीत अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो..T20 World Cup: आठवणीत रमताना: २००७ ची फायनल, विंडीजचा धमाका ते २०२४ मधील विजेतेपद....१९९२ च्या वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडचे कर्णधार मार्टिन क्रो यांनी फलंदाजांना अडचणीत आणण्यासाठी हीच रणनीती वापरली होती. या रणनीतीसह त्यांनी ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघालाही धक्का दिला होता. भारताविरुद्धही त्यांनी सुरुवातीला ऑफ-स्पिन गोलंदाजांना बॉलिंग दिली होती. आता २०२६ च्या टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये अनेक संघ हीच पद्धत वापरत आहेत..विरोधी संघांकडून सुरुवातीलाच ऑफ-स्पिनर्स गोलंदाजी करत आहेत. या गोलंदाजांना भारताच्या टॉप ऑर्डरला रोखण्यात यश आलं आहे. साखळी फेरीतील चार सामन्यांत ऑफ-स्पिनर्सनी भारताविरुद्ध ११ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे भारताची ही कमकुवत बाजू स्पष्ट झाली आहे. सलामीवीर ईशान किशन आणि अभिषेक शर्मा हे दोघेही डावखुरे असल्याने ही रणनीती अधिक प्रभावी ठरत आहे..IND vs NZ : भारतीय संघाने इतिहास रचला! पाकिस्तानच्या वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी, इंग्लंडमध्ये 'तो' विक्रम नावावर करण्याची संधी.साखळी फेरीत पाकिस्तानने भारताविरुद्ध ऑफ-स्पिननेच सुरुवात केली होती. कर्णधार सलमान आगाने पहिलं षटक टाकत अभिषेक शर्माची विकेट घेतली होती. नेदरलँड्सकडून आर्यन दत याने पहिल्याच षटकात अभिषेक शर्मा आणि नंतर ईशान किशनला बाद केलं होतं. तर नामिबियाचा कर्णधाराने ऑफ-स्पिनने भारताला अडचणीत टाकत चार बळी घेतले होते..सुपर-८ फेरीत आता भारताचा सामना दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडीज आणि झिंम्बॉम्बेशी होणार आहे. या तिन्ही संघांत ऑफ-स्पिनरचा भरणा आहे. भारताचे सहाय्यक प्रशिक्षक रियान डिकोस्टा यांनी यांनही कोलंबोच्या संथ खेळपट्ट्या आणि अहमदाबादच्या मोठ्या बाऊंड्रीजचा उल्लेख करत ऑफ स्पिन अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.