T20 World Cup 2026 : भारत-पाक सामन्याच्या वादात आता श्रीलंकेची उडी; PCB ला पत्र लिहित करून दिली 'त्या' उपकाराची आठवण

T20 World Cup 2026: टी-२० विश्वकप स्पर्धा सुरु व्हायला आता केवळ एक दिवस बाकी आहे. मात्र, या स्पर्धेत भारत पाकिस्तान सामना होणार की नाही? हे अद्यापही निश्चित नाही. पाकिस्ताने भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अशातच आता श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला पत्र लिहीत थेट जुन्या उपाकाराची आठवण करून दिली आहे. .श्रीलंकन मीडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष शम्सी सिल्वा यांना पीसीबीला पत्र लिहिलं आहे. भारताविरुद्धचा सामना न खेळण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी या पत्रातून केली आहे. पाकने भारताविरुद्धचा सामना नाही खेळला, तर पाकिस्तानलाही याचा मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, अशी आठवणही त्यांनी या पत्रातून करून दिली आहे..T20 World Cup: 'भारताविरुद्ध न खेळण्याचा निर्णय सरकारचा, आमच्या हातात...' पाकिस्तानचा कर्णधार काय म्हणाला?.विश्वकप स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १५ फेब्रुवारी रोजी सामना होणार आहे. हा सामना कोलंबोतील आर. प्रेमदासा स्टेडियममध्ये होणार असून या सामन्याची तयारीदेखील पूर्ण झाली आहे. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेने पाकिस्तानला पत्र लिहित या निर्णयाचा पूनर्विचार करावा, अशी विनंती केली आहे. पाकिस्तानने हा निर्णयाचा पुनर्विचार न केल्यास याचा आर्थिक फटका पाकिस्तानबरोबरच श्रीलंकेलाही बसू शकतो, असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे..या पत्रात श्रीलंकेने स्पष्ट केलं की, ''हा निर्णय घेतल्यास श्रीलंकेलाही मोठा तोटा सहन करावा लागेल. यजमान देश म्हणून आम्ही या स्पर्धेची आतुरतेने वाट पाहत आहे. श्रीलंकेत होणाऱ्या सामन्यांसाठी लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा आणि इतर तयारी पूर्ण झाली आहे. यामध्ये तिकिट विक्रीचाही समावेश आहे. भारत–पाक सामन्यासाठी तिकिटांची विक्री प्रचंड प्रमाणात झाली आहे. मात्र पाकने सामना खेळण्यास नकार दिल्यास त्याचा मोठा फटका आम्हालाही बसणार आहे, असं पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे..२००,००,००,०००! भारत-पाक सामना रद्द झाल्यास ICC ला बसणार मोठा फटका, पाकिस्तानकडून वसूल करणार ही रक्कम?.महत्त्वाचे म्हणजे या पत्रात श्रीलंकेने पाकिस्तानला जुन्या उपकाराची आठवण करून देत थेट इशाराही देखील दिला आहे. ''हा मोठा सामना न झाल्यास त्याचे वाईट परिणाम होतील. श्रीलंकेला आर्थिक नुकसान होईल. काही वर्षांपूर्वी अत्यंत संवेदनशील आणि आव्हानात्मक परिस्थितीतही श्रीलंकेने पाकिस्तानचा दौरा केला होता. इतर संघ पाकिस्तानला येण्यास तयार नसताना, आम्ही आमचा संघ पाठवला होता, या गोष्टी पाकिस्तानने लक्षात ठेवाव्यात असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.