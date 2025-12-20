T20 World Cup साठी आज भारतीय संघाची घोषणा, कुणाला संधी, कोण बाहेर? 'या' पाच प्रश्नांची मिळणार उत्तरं...

येत्या ७ फेब्रुवारीपासून टी-२० स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी आज भारतीय संघाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवड समितीचे प्रमुख अजित आगरकर आज दुपारी १.३० वाजताच्या सुमारास पत्रकार परिषद घेणार असून यावेळी ते १५ सदस्यीय संघाची घोषणा करतील, अशी माहिती आहे. त्यामुळे या पत्रकार परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. .सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय संघात चार फलंदाज, दोन यष्टिरक्षक, चार अष्टपैलू खेळाडू आणि पाच गोलंदाज असण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार खेळाडूंची निवड होईल, अशी माहिती आहे. खराब फॉर्म असतानाही सूर्यकुमार यादव आणि शुभम गिल यांना संधी मिळणार का? यशस्वी जैस्वाल आणि संजू सॅमसन यापैकी कुणाची निवड होणार? रिंकू सिंह आणि वॉशिंग्टन सुंदर पैकी कुणाला संधी मिळणार? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आज मिळणार आहे..India VS New Zealand T20 Series: टी-२० वर्ल्डकप अगदी दारात; न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका ठरणार फायनल ट्रायल?.सूर्यकुमार यादव सध्या खराब फॉर्ममध्ये आहे. तरीही तो टी-२० संघाचा कर्णधार असल्याने सातत्याने संघात स्थान मिळते आहे. भारतात होणारा हा वर्ल्ड कप सूर्यकुमारसाठी कर्णधार म्हणून अखेरची मोठी संधी असणार आहे. सूर्या सध्या 35 वर्षांचा आहे. त्यामुळे निवडकर्ते फॉर्मपेक्षा अनुभव आणि नेतृत्वगुणांना प्राधान्य देतात का? हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सूर्याबरोबरच शुभमन गिलचा फॉर्मदेखील खराब आहे. गिलने गेल्या १८ टी-२० सामन्यात २५.१३ च्या सरासरीने केवळ ३७७ धावा केल्या आहेत..यशस्वी जैस्वाल आक्रमक फलंदाज असून टी-२० फॉरमॅटसाठी अधिक योग्य पर्याय मानला जातो. मात्र शुभमन गिलला संघात घेतल्यास जैस्वाल कुठं खेळणार? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे त्याला स्टँडबाय किंवा अतिरिक्त खेळाडू म्हणून ठेवलं जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय संजू सॅमसनच्या निवडीवरही सर्वांचं लक्ष असणार आहे. तो संघात सलामीवर आणि यष्टिरक्षक म्हणून भूमिका पार पाडू शकतो..भारतीय संघावर कामाचा 'भार'! T20I World Cup 2026 पर्यंत सूर्याची टीम दमणार, ऑस्ट्रेलिया रिलॅक्स होऊन जेतेपदासाठी उतरणार... .जितेश शर्माला यष्टिरक्षक म्हणून संघात संधी मिळल्यास संजूला कोणत्या क्रमांकावर खेळवायचं, असा पेच संघ व्यवस्थापनासमोर असणार आहे. याशिवाय रिंकू सिंह मध्यम फळीतील विश्वासार्ह खेळाडू मानला जातो. मात्र प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या अष्टपैलू खेळाडूंना प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे वॉशिंग्टन सुंदरचा पारडं जड दिसतं आहे. दरम्यान, यापैकी कुणाला संधी मिळणार? कोण बाहेर बसणार? या सगळ्या प्रश्वांची उत्तर आज मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.