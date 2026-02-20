T20 World Cup 2026 : घाबरायलाच हवं! टी-२० वर्ल्डकपमध्ये १७ वर्षांपूर्वीचा योगायोग, भारतीय संघासाठी धोक्याची घंटा...

टी-२० वर्ल्डकपमध्ये आता सुपर-८ फेरीचे सामने सुरु होणार आहे. भारतीय संघ मजबूत दिसत असला तरी ही फेरी टीम इंडियासाठी मोठं आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. कारण ग्रुप ए मध्ये भारतीय संघाबरोबरच दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिंम्बॉबेचा संघ आहे. चारही देश साखळी फेरीतील सामने जिंकत सुपर-८मध्ये दाखल झाले आहेत. याबरोबर १७ वर्षांपूर्वीचा एका योगायोग देखील जुळून आला आहे. त्यामुळे भारतीय क्रिकेटप्रेमींमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. .टी-२० वर्ल्ड कपच्या इतिहासात दुसऱ्यांदाच भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज संघ सुपर-८ मध्ये एकाच गटात आले आहेत. यापूर्वी २००९ मध्ये तिन्ही संघ एकाच गटात होते. त्यावेळी सुपर ८ च्या तिन्ही सामन्यात भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. वेस्ट इंडिजने भारताला ७ विकेट्सनी धूळ चारली होती. तर दक्षिण आफ्रिकेने १२ तर इंग्लंडने ३ धावांनी विजय मिळवला होता. त्यामुळे भारताला स्पर्धेतून बाहेर पडावं लागलं होतं..T20 World Cup 2026 जिंकून सूर्यकुमारच्या नेतृ्त्वात टीम इंडिया इतिहास घडवणार? रवी शास्त्री म्हणाले, '१० मिनिटांचा खेळ...'.आता १७ वर्षांनंतर हा योगायोग पु्न्हा निर्माण झाला आहे. यावेळी झिम्बाब्वेचा संघही या गटात आहे. त्यावेळी चिंता वाढली आहे. झिम्बाब्वेने गट फेरीत बलाढ्य ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका संघाला पराभूत केलं आहे. सिंकदर रजाच्या नेतृत्वाखाली हा त्यांच संघ आत्मविश्वासात मैदानात उतरणार आहे. त्यामुळे मोठे उलटफेर घडण्याचीदेखील शक्यता आहे..Suryakumar Yadav चा साधेपणा! रस्त्यावरच चाहत्याच्या लेकासोबत व्हिडिओ कॉलवर बोलला सुर्या, BCCI ने शेअर केला Video.महत्त्वाचे म्हणजे सूपर ८ फेरीतून प्रत्येक गटातून २ संघ सेमीफायनलमध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक सामना ‘करो किंवा मरो’ असा असणार आहे. भारताचा पहिला सामना २२ फेब्रुवारीला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध, दुसरा सामना २६ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध तसेच तिसरा सामना १ मे रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध होणार आहे. हे तिन्ही सामने अनुक्रम अहमदाबाद ,चेन्नई आणि कोलकाता येथे खेळवले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.