T20 World Cup 2026 : घाबरायलाच हवं! टी-२० वर्ल्डकपमध्ये १७ वर्षांपूर्वीचा योगायोग, भारतीय संघासाठी धोक्याची घंटा...

Shubham Banubakode
Updated on

टी-२० वर्ल्डकपमध्ये आता सुपर-८ फेरीचे सामने सुरु होणार आहे. भारतीय संघ मजबूत दिसत असला तरी ही फेरी टीम इंडियासाठी मोठं आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. कारण ग्रुप ए मध्ये भारतीय संघाबरोबरच दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिंम्बॉबेचा संघ आहे. चारही देश साखळी फेरीतील सामने जिंकत सुपर-८मध्ये दाखल झाले आहेत. याबरोबर १७ वर्षांपूर्वीचा एका योगायोग देखील जुळून आला आहे. त्यामुळे भारतीय क्रिकेटप्रेमींमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे.

