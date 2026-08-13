क्रीडा

Sports Governance: भारतीय टेबल टेनिस महासंघ निलंबित; प्रशासनात मोठ्या त्रुटी असल्याचे कारण देत क्रीडा मंत्रालयाची कारवाई

Table Tennis Federation of India Suspended by Sports Ministry: क्रीडा मंत्रालयाने निवडणुका न घेणे, प्रशासकीय त्रुटी व खेळाडूंच्या प्रगतीत झालेल्या अपयशाचा ठपका ठेवत भारतीय टेबल टेनिस महासंघाची मान्यता निलंबित; भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला हंगामी समिती व अंतर्गत नियामक यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश
Indian Table Tennis Federation Suspended by Sports Ministry Over Administrative Irregularities and Management Failures

Indian Table Tennis Federation Suspended by Sports Ministry Over Administrative Irregularities and Management Failures

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली: प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याचे सांगत क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय टेबल टेनिस महासंघाची मान्यता निलंबित केली आहे. तसेच या खेळाचा कारभार पाहण्यासाठी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला अस्थायी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. वेळेत निवडणुका न घेणे हे टेबल टेनिस महासंघाच्या निलंबनाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक असल्याचे क्रीडा मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
India
sports
ministry of sports
Marathi News Esakal
www.esakal.com