Sports Governance: भारतीय टेबल टेनिस महासंघ निलंबित; प्रशासनात मोठ्या त्रुटी असल्याचे कारण देत क्रीडा मंत्रालयाची कारवाई

नवी दिल्ली: प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याचे सांगत क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय टेबल टेनिस महासंघाची मान्यता निलंबित केली आहे. तसेच या खेळाचा कारभार पाहण्यासाठी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला अस्थायी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. वेळेत निवडणुका न घेणे हे टेबल टेनिस महासंघाच्या निलंबनाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक असल्याचे क्रीडा मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .या वर्षी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला महासंघाने दिलेला प्रतिसाद ‘असमाधानकारक’ असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले. टेबल टेनिस महासंघात योग्य पद्धतीने प्रशासकीय व्यवस्था पुन्हा स्थापन होईपर्यंत, आंतरराष्ट्रीय संस्थेची सल्लामसलत करून भारतीय ऑलिंपिक संघटना योग्य ती कार्यवाही करेल. त्यात हंगमी समिती स्थापन करण्यासह अंतर्गत नियामक यंत्रणा उभारण्याचा समावेश असेल, असे मंत्रालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. .टेबल टेनिस महासंघाच्या अध्यक्षपदी सध्या मेघना अहलावत असून, त्या महासंघाच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष आहेत. त्या हरियानाचे आमदार दुष्यंत चौटाला यांच्या पत्नी आहेत. दुष्यंत चौटाला हे महासंघाचे माजी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला यांचे पुत्र आहेत. अहलावत यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये पदभार स्वीकारलेला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महासंघात अस्थिरतेचे वातावरण आहे. आर्थिक अनियमिततेचा आरोप करीत महासंघाने जानेवारीमध्ये माजी खेळाडू आणि महासचिव कमलेश मेहता यांना निलंबित केले होते. .मेहता यांनी या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयाने अखेर त्यांचे निलंबन रद्द केले. महासंघात अंतर्गत सत्तासंघर्षामुळे मेहता यांचे निलंबन करण्यात आल्याचे मोठ्या प्रमाणावर मानले गेले; मात्र महासंघाने हा आरोप फेटाळून लावत, ‘पारदर्शकता, सामूहिक निर्णयप्रक्रिया आणि भारतीय टेबल टेनिसच्या दीर्घकालीन हितांचे रक्षण करण्यासाठीच’ हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. काही महिन्यांनंतर स्टार टेबल टेनिसपटू मनिका बात्राला आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संघातून वगळण्यात आल्याने महासंघ पुन्हा चर्चेत आला. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.आवश्यक ती देशांतर्गत सामन्यांची संख्या न खेळल्याचे कारण देत तिची निवड करण्यात आली नव्हती. बात्राने या निर्णयावर सार्वजनिकरीत्या तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. मंत्रालयाने म्हटले, की खेळाडूंच्या प्रगतीच्या कर्तव्यातही महासंघ अपयशी ठरले. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा घेण्यास झालेला विलंब हे त्याचे एक उदाहरण असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.