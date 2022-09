IND vs SA: टीम इंडियाला मोठा धक्का, हा अष्टपैलू खेळाडू दक्षिण आफ्रिका मालिकेतून बाहेर

By

Deepak Hooda Ruled Out From IND vs SA T20I Series : दक्षिण आफ्रिका मालिका सुरू होण्यापूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा एक स्टार अष्टपैलू खेळाडू दुखापतीमुळे या मालिकेतून बाहेर पडला आहे. हा खेळाडू टी-20 वर्ल्डकपसाठी टीम इंडियाचाही भाग आहे. या वाईट बातमीने टी-20 विश्वचषकापूर्वी टीम इंडियाचे टेंशन वाढले आहे. पाठीच्या दुखापतीमुळे हा खेळाडू दक्षिण आफ्रिका मालिकेतून बाहेर पडला आहे.

भारतीय संघाला टी-20 विश्वचषकापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शेवटची मालिका खेळायची आहे. टीम इंडियाचा स्फोटक अष्टपैलू दीपक हुड्डा आता या मालिकेत खेळणार नाही कारण दुखापतीमुळे तो या मालिकेतून बाहेर पडला आहे.ESPNcricinfo ने वृत्त दिले आहे की पाठीच्या दुखापतीमुळे हुडा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतून बाहेर पडला आहे.

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत दीपक हुड्डा देखील टीम इंडियाचा भाग होता. परंतु तो एका सामन्यात प्लेइंग 11 चा भाग नव्हता. दरम्यान श्रेयस अय्यर सध्या राखीव खेळाडू म्हणून संघासोबत असल्याने तो भारताच्या मुख्य संघात परतणार असल्याचे वृत्त आहे.

हुड्डा दुखापतीमुळे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या शेवटच्या T20I मालिकेत संघ निवडीसाठी उपलब्ध नव्हता तर शमीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या T20I साठी तिरुवनंतपुरमला प्रवास केलेला नाही. ऑस्ट्रेलिया मालिकेपूर्वी शमीला कोरोना पॉझिटिव्ह आला होता आणि तो अजूनही पूर्ण आयुष्यातून बरा झालेला नाही. अशा स्थितीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत शमी खेळेल याची खात्री नाही. मालिका सुरू होईपर्यंत शमी तंदुरुस्त नसेल तर त्याच्या जागी आणखी एका वेगवान गोलंदाज उमरान मलिकचा समावेश केला जाऊ शकतो.