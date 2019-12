INDvsWI : अंतिम सामन्याआधी टीम इंडिया करतीये अशा मजा, बघा फोटो!

भुवनेश्वर : भारत आणि वेस्टइंडिज यांच्यातील तिसरा आणि अंतिम सामना ओरिसातील कटकच्या मैदानावर होणार आहे. मालिका सध्या 1-1 बरोबरीत असल्याने दोन्ही संघ हा सामना जिंकण्यासाठीच मैदानात उतरतील. या सामन्यापूर्वी मात्र, विराटसेनेने कसून सराव करण्याऐवजी एकमेकांसोबत एन्जॉय करणे पसंत केले.

कोहली संघातील सहकाऱ्यांसोबत वेळ घालवताना आणि मस्ती करताना दिसला. त्याने स्वत: हे फोटे ट्विटरवरुन शेअर केले आहेत. या फोटोंत कोहलीसोबत केदार जाधव, रिषभ पंत, मनिष पांडे, लोकेश राहुल, रवींद्र जडेजा, युझवेंद्र चहल आणि श्रेयस अय्यर फोटोत दिसत आहेत. एका स्विमिंगपूलच्या बाजूला मस्ती करतानाचे हे फोटो आहेत.

A day off and an afternoon with the boys is exactly what we needed pic.twitter.com/6K3KLW63iJ

— Virat Kohli (@imVkohli) December 20, 2019