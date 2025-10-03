IND vs AUS: विराट कोहली आणि रोहित शर्माचे पुनरागमन होणार? ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ODI मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा कधी? तारीख आली समोर

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमनाबाबत एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. रोहित आणि विराट दोघेही या महिन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून पुन्हा मैदानात उतरणार आहेत. बीसीसीआय ४ ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघ जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. .विराट आणि रोहित यांनी चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर एकही सामना खेळलेला नसल्यामुळे त्यांची एकदिवसीय मालिकेसाठी निवड जवळजवळ निश्चित आहे. संघाची तारीख पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता देखील आहे. २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली दोघांनीही टी-२० फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली. इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी त्यांनी कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्तीची घोषणा केली. .IND vs WI 1st Test Live: रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल यांची शतकी खेळी! विक्रमांचा पाडला पाऊस, २००७ नंतर घडला मोठा पराक्रम.त्यांच्या निवृत्तीनंतर, सूर्यकुमार यादवने टी-२० संघाचे कर्णधारपद स्वीकारले आहे. दरम्यान, शुभमन गिल हा नवा कसोटी कर्णधार बनला आहे. भारतीय संघाचा ऑस्ट्रेलिया दौरा १९ ऑक्टोबर ते ८ नोव्हेंबर दरम्यान आहे. प्रथम, तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाईल, ज्यामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली देखील खेळण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर पाच सामन्यांची टी२० मालिका होईल..ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत रोहित शर्मा कर्णधार असेल, तर विराट कोहलीचीही संघात निवड निश्चित झाली आहे. दुखापतीमुळे हार्दिक पंड्या आणि ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत खेळणार नाहीत. गेल्या काही आठवड्यांपासून अशी अटकळ बांधली जात आहे की ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना संघातून बाहेर काढले जाऊ शकते. सध्या तरी या फक्त अफवा आहेत. परंतु काही निवडकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की, रोहित आणि विराट २०२७ च्या विश्वचषकापर्यंत संघात नसावेत. या विषयावर लवकरच चर्चा होण्याची शक्यता आहे..IND vs WI 1st Test Live: ध्रुव जुरेलने शतकानंतर केलेल्या सेलिब्रेशन मागचं कारण काय? स्टोरी ऐकून तुम्हालाही वाटेल अभिमान Video Viral .भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, पहिला एकदिवसीय सामना - १९ ऑक्टोबर, पर्थभारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया दुसरी वनडे - २३ ऑक्टोबर, ॲडलेडभारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया तिसरा एकदिवसीय सामना - २५ ऑक्टोबर, सिडनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.