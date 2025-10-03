क्रीडा

IND vs AUS: विराट कोहली आणि रोहित शर्माचे पुनरागमन होणार? ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ODI मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा कधी? तारीख आली समोर

IND vs AUS ODI Series: टीम इंडियाची पुढील एकदिवसीय मालिका ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणार आहे. ज्यासाठी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा दोन्ही अनुभवी खेळाडूंना संघात समाविष्ट केले जाऊ शकते.
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमनाबाबत एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. रोहित आणि विराट दोघेही या महिन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून पुन्हा मैदानात उतरणार आहेत. बीसीसीआय ४ ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघ जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे.

