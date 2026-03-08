Gautam Gambhir: फायनलचा बादशाह गंभीर! टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात ‘७-०’ चा चमत्कार; गंभीरची क्रिकेट इतिहासात अतुलनीय कामगिरी

भारताने तिसऱ्यांदा T20 विश्वचषक जिंकला आहे. अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी पराभव करून टीम इंडियाने इतिहास रचला. भारत T20 विश्वचषक ट्रॉफीचे रक्षण करणारा पहिला देश ठरला. T20 World Cup 2026 च्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने न्यूझीलंडविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ५ बाद २५५ धावा केल्या. T20 World Cup फायनलच्या इतिहासातील ही सर्वोच्च धावसंख्या होती. भारताकडून संजू सॅमसनने सर्वात मोठी खेळी केली. ४६ चेंडूत ५ चौकार आणि ८ षटकारांसह ८९ धावा केल्या. याबरोबरच गौतम गंभीरने मोठा विक्रम रचला आहे..टीम इंडियाने हा अंतिम सामना जिंकला आहे. सलग दोनदा आणि एकूण तीन वेळा टी-२० विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनला आहे. तर सूर्यकुमार यादव आयसीसी स्पर्धा जिंकणारा चौथा भारतीय कर्णधार बनला आहे. पण या सर्वांमध्ये टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी क्रिकेट इतिहासात कोणीही मिळवलेला नाही असा विक्रम रचला आहे. टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या नावावर एक विशेष कामगिरी कोरली गेली आहे..अर्शदीप सिंगने मुद्दाम चेंडू फेकला, डॅरील मिचेल तापला! मैदानावर जोरदार राडा; सूर्या, अम्पायर समजवायला धावले.गौतम गंभीरच्या नेतृत्वाखालील ही दुसरी आयसीसी ट्रॉफी आहे. यापूर्वी टीम इंडियाने गेल्या वर्षी आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती. यामुळे ते भारताला दोन आयसीसी जेतेपदे जिंकून देणारे पहिले प्रशिक्षक बनले आहेत. पण गंभीरची कामगिरी फक्त तेवढ्यापुरती मर्यादित नाही. टीम इंडियाने जेतेपद जिंकले आहे यामुळे गौतम गंभीर खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून प्रत्येकी दोन आयसीसी जेतेपदे जिंकणारा पहिला क्रिकेटपटू बनले आहे. गंभीरने २००७ चा टी-२० विश्वचषक आणि २०११ चा एकदिवसीय विश्वचषक खेळाडू म्हणून जिंकला. प्रशिक्षक म्हणून त्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफी देखील जिंकली आहे..T20 WC, IND vs NZ Final: कसले भारी कॅच घेतले...बॅटिंगनंतर इशान किशनने फिल्डिंगमध्येही चमकला, बापूनेही न्यूझीलंडला दिले धक्के; Video.इतकेच नाही तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून ते आयपीएलपर्यंत, गंभीरने एकूण सहा फायनलमध्ये भाग घेतला आहे. सर्व सहा (तीन आयपीएल) जिंकले आहेत. कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार म्हणून त्याने दोन जेतेपदे जिंकली. संघाच्या मार्गदर्शक म्हणून गंभीरने २०२४ मध्ये आयपीएल ट्रॉफी देखील जिंकली. आता गंभीरने विक्रम ७-० पर्यंत वाढवला आहे..अहमदाबादमध्ये खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २५५ धावा केल्या, तर किवी संघाला प्रत्युत्तरात फक्त १५९ धावाच करता आल्या. टीम इंडियाने २००७, २०२४ आणि आता २०२६ मध्ये हे विजेतेपद जिंकले आहे. यापूर्वी कोणत्याही संघाने सलग दोनदा टी-२० विश्वचषक जिंकला नव्हता. ही कामगिरी करणारा भारत हा पहिला देशही बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.