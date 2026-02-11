T-20 World Cup : जमिनीलगत फटक्यांचा भारतीयांकडून अभ्यास; वर्ल्डकपमधील पुढील आव्हानांची टीम इंडियाकडून तयारी सुरू

नवी दिल्ली - सलामीच्या सामन्यात विजयासाठी संघर्ष करावा लागलेल्या भारतीय संघाने टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतील आपल्या पुढच्या मोहिमेची तयारी सुरू केली आणि आजच्या सरावात प्रामुख्याने त्यात जमिनीवरील फटक्यांवर भर दिला. अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात सर्व प्रमुख फलंदाज हवेत फटके मारून बाद झाले होते..वानखेडे स्टेडियमवरील सामन्यात कप्तान सूर्यकुमार यादवने २० षटकांच्या अखेरपर्यंत खेळपट्टीवर ठाण मांडून सुंदर फलंदाजी केल्याने अडचणीतून मार्ग भारतीय संघाला काढता आला. सामन्यानंतर बोलताना सूर्यकुमारने फलंदाजांनी थोडा विचार करून फटकेबाजी करायला पाहिजे, असा मुद्दा मांडला होता.एक दिवसाची विश्रांती घेऊन मगच अरुण जेटली मैदानावर मंगळवारी संध्याकाळी सरावाला सुरुवात केली. दोन दिवस विश्रांती घेतल्याने मोहम्मद सिराज जरा ताजातवाना वाटला. दोन रणजी सामन्यांत भरपूर गोलंदाजी करून अचानक भारतीय संघाच्या सेवेला हजर व्हायला लागलेल्या सिराजला अमेरिकेसमोरच्या सामन्यात लगेच नव्या चेंडूने मारा करावा लागला होता..त्याचा विचार करता संघ व्यवस्थापनाने सिराजला थकावटीतून बाहेर यायला मालीशबरोबर फिजिओ थेरपी दिली, ज्याचा फायदा सिराजला झालेला दिसला. मुख्य मैदानाच्या थोड्या बाजूला असलेल्या सुविधेत चालू असलेल्या सरावादरम्यान गौतम गंभीर आणि फलंदाजीचे प्रशिक्षक सितांशू कोटक फलंदाजांना हवेतून फटके मारण्याबरोबरीने जमिनीलगत फटके मारताना काय तंत्र वापरायला पाहिजे, याचे मार्गदर्शन करताना दिसले..पहिल्या सामन्यात केलेली चूक टाळण्याचे स्पष्ट संकेत भारतीय संघ सरावादरम्यान देत होता. वानखेडे किंवा अरुण जेटली मैदानाच्या सीमारेषा छोट्या आहेत, तेव्हा सतत हवेतून फटके मारायची गरज वाटत नाही. अर्थात आता खेळ बदलला आहे. खेळाडूंचा षटकार ठोकायचा आत्मविश्वास बळावला आहे. म्हणून आम्ही खेळाडूंना बंधन घालणार नाही. फक्त फटका मारायचे चेंडू निवडताना थोडा विचार करा. इतकेच सांगतो आहोत, असे ते म्हणाले.भारताची गोलंदाजी मजबूत असल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम फलंदाजीवर होतो. सगळे मुख्य फलंदाज आपल्या कौशल्यावर विश्वास राखत फलंदाजीला उतरतात ते बघताना आनंद होतो, असे रायन म्हणाले..आम्ही तयार होतोच...भारत-पाकिस्तान सामना १५ तारखेला होणार यावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, आमचे बातमीवर लक्ष होते, पण त्याचबरोबर भारतीय संघाला तो सामना खेळायचा आहे, अशाच विचारांनी तयार ठेवले जात होते. मला वाटते त्यामुळे खेळाडूंकरिता काहीच फरक पडणार नाही. त्यातून बुमराला थोडे बरे वाटत नव्हते, त्यातून तो सावरतो आहे आणि वॉशिंग्टन सुंदर तंदुरुस्त होऊन संघात परतला आहे, ज्याने बळकटी वाढली आहे, अशी माहिती रायन यांनी दिली..सूर्यकुमार बदलला नाही - रायनगेल्या दीड वर्षात सूर्यकुमार यादवने आपल्या खेळात बरेच चढ-उतार बघितले. कौतुकाची बाब अशी की सूर्यकुमारने आपले विचार, विश्वास किंवा सरावात बदल केले नाहीत. त्याने कार्यपद्धतीवर ठाम विश्वास ठेवला आणि त्याचे फळ त्याला मिळते आहे. पहिल्या सामन्यात त्याने संघाला गरज असताना उभारलेली खेळी केवळ लाजवाब होती, असे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन पत्रकारांशी वार्तालाप करताना सांगत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.