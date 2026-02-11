क्रीडा

T-20 World Cup : जमिनीलगत फटक्यांचा भारतीयांकडून अभ्यास; वर्ल्डकपमधील पुढील आव्हानांची टीम इंडियाकडून तयारी सुरू

सलामीच्या सामन्यात विजयासाठी संघर्ष करावा लागलेल्या भारतीय संघाने टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतील आपल्या पुढच्या मोहिमेची तयारी केली सुरू.
नवी दिल्ली - सलामीच्या सामन्यात विजयासाठी संघर्ष करावा लागलेल्या भारतीय संघाने टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतील आपल्या पुढच्या मोहिमेची तयारी सुरू केली आणि आजच्या सरावात प्रामुख्याने त्यात जमिनीवरील फटक्यांवर भर दिला. अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात सर्व प्रमुख फलंदाज हवेत फटके मारून बाद झाले होते.

