क्रीडा

भयानक घटना! कॅनडाच्या खेळाडूचा पाय मोडला, वेदनेने कळवळला, रडला; स्ट्रेचरवरून सोडावे लागले मैदान; Video Viral

Ismael Kone leg injury video against Qatar: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत कॅनडाचा स्टार मिडफिल्डर इस्माएल कोने याच्यासोबत एक धक्कादायक घटना घडली. कतारविरुद्धच्या सामन्यात त्याच्या डाव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आणि मैदानावरील दृश्य पाहून खेळाडूंसह प्रेक्षकही हादरले.
Ismael Kone leg injury

Ismael Kone leg injury

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

What happened to Ismael Kone in Canada vs Qatar World Cup match? फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत कॅनडाने शुक्रवारी मध्यरात्री कतारवर ६-० असा दणदणीत विजय मिळवला. जॉनथन डेव्हिडने तीन गोल केले, तर सायल लॅरीन, नॅथन सॅलिबा यांनी प्रत्येकी एक व मोहम्मद मनाईच्या स्वयंगोलने कतारला हार मानण्यास भाग पाडले. पण, हा सामना चर्चेत राहिला तो इस्माएल कोने ( Ismael Kone Injury) याच्या भयानक दुखापतीने… कतारच्या असीम मादिबोने केलेल्या टॅकलमुळे कोनेचा पाय मोडला आणि वेदनेने तो विव्हळला...

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