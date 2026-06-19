भयानक घटना! कॅनडाच्या खेळाडूचा पाय मोडला, वेदनेने कळवळला, रडला; स्ट्रेचरवरून सोडावे लागले मैदान; Video Viral

What happened to Ismael Kone in Canada vs Qatar World Cup match? फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत कॅनडाने शुक्रवारी मध्यरात्री कतारवर ६-० असा दणदणीत विजय मिळवला. जॉनथन डेव्हिडने तीन गोल केले, तर सायल लॅरीन, नॅथन सॅलिबा यांनी प्रत्येकी एक व मोहम्मद मनाईच्या स्वयंगोलने कतारला हार मानण्यास भाग पाडले. पण, हा सामना चर्चेत राहिला तो इस्माएल कोने ( Ismael Kone Injury) याच्या भयानक दुखापतीने… कतारच्या असीम मादिबोने केलेल्या टॅकलमुळे कोनेचा पाय मोडला आणि वेदनेने तो विव्हळला....कतारविरुद्धच्या सामन्यात कॅनडाच्या स्टार खेळाडूचा पाय गंभीररित्या मोडला आहे. या भयानक फाऊलनंतर मैदानावर काही काळ शांतता पसरली होती. या जीवघेण्या टॅकलसाठी मादिबो (Assim Madibo) याला रेफ्रींनी थेट लाल कार्ड दाखवून मैदानाबाहेर हाकलले आहे. चेंडूवर ताबा मिळवण्यासाठी दोन्ही संघांमध्ये जोरदार चढाओढ सुरू होती. त्याच वेळी एका चेंडूचा पाठलाग करताना मादिबोने अत्यंत आक्रमक आणि चुकीच्या पद्धतीने कॅनेडियन खेळाडूला टॅकल केले. हा टॅकल इतका भीषण होता की कॅनडाच्या खेळाडूचा पाय जागीच मोडला. .Who is Yoane Wissa? रोनाल्डोच्या पोर्तुगालला रडवणाऱ्या योआन विसावर झालेला अॅसिड हल्ला! मृत्यूच्या दारातून प्रेरणादायी पुनरागमन.सामन्याच्या ५१ व्या मिनिटाला हा प्रसंग घडला. व्हिडिओ असिस्टन्स रिव्ह्यू (VAR) द्वारे मादिबोला रेड कार्ड देण्याचा निर्णय होईपर्यंत खेळ जवळपास १० मिनिटे थांबवण्यात आला होता. खेळाडू वेदनेने विव्हळत असताना मैदानावर दोन्ही संघांचे खेळाडू गोळा झाले आणि वातावरण कमालीचे तापले होते. मेडिकल टीमने तातडीने मैदानावर धाव घेत खेळाडूला स्ट्रेचरवरून रुग्णालयात नेले. कॅनडाच्या संघासाठी हा खूप मोठा मानसिक आणि रणनीतिक धक्का मानला जात आहे..या घटनेमुळे कॅनेडियन फुटबॉलच्या एका ऐतिहासिक विजयावर विरजण पडले आहे. त्यांनी या स्पर्धेच्या १९९६ आणि २०२२ च्या आवृत्त्या खेळल्या होत्या, परंतु दोन्ही वेळा गट फेरीतील तिन्ही सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. त्यांचा हा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिलाच विजय ठरला..तत्पूर्वी, स्वित्झर्लंडने ४-१ अशा फरकाने बोसनिया अँड हर्झेगोव्हिना यांचा पराभव केला. जोहान मँझाम्बीने दोन गोल केले, तर रुबेन व्हर्गास व ग्रॅनिट झाका यांनी प्रत्येकी एक गोल केला. बोसनियासाठी एर्मिल मॅहमिकने एकमेव गोल केला. त्याआधी झालेल्या झेकिया व दक्षिण आफ्रिका सामना १-१ असा बरोबरीत सुटला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.