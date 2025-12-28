Dinesh Karthik : ...मग भारताविरुद्ध गळा का काढता? दिनेश कार्तिक आणि इंग्लंडच्या पीटरसनचा सवाल

मेलबर्न - ऑस्ट्रेलियात एकाच दिवशी २० फलंदाज बाद होतात, मग भारतात फिरकीस साहाय्य करणाऱ्या खेळपट्टीवर अधिक प्रमाणात फलंदाज बाद झाले की भारताविरुद्ध गळा का काढता, असा थेट सवाल इंग्लंडचे माजी कर्णधार केविन पीटरसन आणि भारताचा माजी खेळाडू दिनेश कार्तिक यांनी उपस्थित केला आहे..पहिल्या दिवशी २० फलंदाज बाद झालेल्या या कसोटीत ऑस्ट्रेलिया दुसरा डाव ३४.३ षटकांत १३२ धावांत जवळपास एका सत्राच्या खेळात संपला.भारतात कसोटी सामन्यात पहिल्या दिवशी अधिक फलंदाज बाद झाले की ओरड केली जाते, तसे असेल तर ऑस्ट्रेलियासाठीही तोच न्याय लावला पाहिजे. सर्वांना एकसमान न्याय पाहिजे, असे केविन पीटरसन यांनी एक्सवरून थेटपणे म्हटले आहे..मेलबर्न क्रिकेटच्या खेळट्टीवर १० मिलिमीटरचे गवत ठेवण्यात आले होते, त्यामुळे चेंडू कमालीचे स्विंग होत होते, त्यामुळे फलंदाजासाठी अधिक काळ उभे राहणे हे त्याच्यासाठी लॉटरीसारखेच होते.१३ दिवसांत चार कसोटीया कसोटीत सहा सत्रांचा खेळ झाला आणि त्यात मिळून ३६ फलंदाज बाद झाले. या ॲशेस मालिकेत चार कसोटी सामने झाले. चारही कसोटी मिळून केवळ १३ दिवसांचा खेळ झाला. वास्तविक २० दिवसांचा खेळ होणे अपेक्षित असते. या मालिकेतील पर्थ येथे झालेला सामनाही दोन दिवसांत संपला होता..मेलबर्नची खेळपट्टी एकदम सामान्य होती. चारपैकी दोन कसोटी सामने दोन दिवसांत संपतात, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. तसेच सर्व मिळून १३ दिवसांचाच खेळ होणे हे कसोटी क्रिकेटला मारक आहे, अशी निराशा दिनेश कार्तिक यांनी व्यक्त केली आहे.भारतातील फिरकीस साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर अशा प्रकारे फलंदाज बाद झाले की टीका केली जाते. आता मात्र ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडचे खेळाडू नाराजी व्यक्त करत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..२०२१-२२ मधील इंग्लंडच्या भारत दौऱ्यात, इंग्लंडने चेन्नईत झालेला पहिला सामना जिंकला, त्यानंतर इतर तीन कसोटी सामन्यांत रवीचंद्रन अश्विन आणि अक्षर पटेल यांच्या फिरकीसमोर इंग्लिश फलंदाजांनी नांगी टाकली होती आणि भारताने ती मालिका जिंकली होती. त्यानंतर इंग्लंडने खेळपट्ट्यांवरून मोठी ओरड केली होती. आता ऑस्ट्रेलियात मात्र केवळ दोन दिवसांत दोन सामने संपल्यावरही काहीच बोलले जात नाही..मेलबर्नची खेळपट्टी म्हणजे विनोद आहे, त्यामुळे कसोटी क्रिकेटचे मोठे नुकसान होत आहे. खेळाडू, ब्रॉडकास्टर्स आणि सर्वात मोठे म्हणजे प्रेक्षकांची धूळफेक केली जात आहे. सर्व मिळून ९८ षटकांत २६ विकेट याचा विचारही करणे कठीण आहे, अशी नाराजी इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकेल वॉनने व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.