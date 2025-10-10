Asian Aquatic Championship : तिरंग्याचा अपमान? जलतरणपटूंच्या पोशाखाबाबत केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयानं मागवला अहवाल, नेमकं काय घडलं?

Indian Swimming Federation defends move citing international rule : अहमदाबादमध्ये आशियाई ॲक्वेटिक (जलतरण) अजिंक्यपद स्पर्धा सुरू आहे. मात्र, या स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंनी जलतरणाच्या पोशाखावर तिरंगा लावल्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. भारताच्या वॉटरपोलो संघाकडून राष्ट्रध्वजाचा अवमान झाल्यामुळे केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय व भारतीय ऑलिंपिक संघटनेकडून भारतीय जलतरण संघटनेकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. .भारतीय जलतरणपटूंकडून ही घटना जाणूनबुजून करण्यात आलेली नाही. तरीही याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. याच कारणामुळे केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून भारतीय जलतरण संघटनेकडून अहवाल मागवण्यात आल्याची माहिती आहे..State Kabaddi Championship: राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेत कोल्हापूर अन् मुंबई शहराला विजेतेपद .जागतिक जलतरण संघटनेचा नियमजागतिक जलतरण संघटनेच्या नियमानुसार खेळाडू आपल्या देशाचा झेंडा जलतरण पोशाखावर लावू शकतो. भारतीय जलतरण संघटनेकडून हीच बाब पुढे करण्यात आली आहे. भारतीय खेळाडूंनी जागतिक संघटनेच्या नियमानुसार झेंडा पोशाखावर लावला, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे, मात्र आशियाई स्पर्धेमध्ये जलतरणातील कमरेखालील पोशाखावर हा तिरंगा लावण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. हा राष्ट्रध्वजाचा अपमान समजला जातो..आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचा नियमकोणत्याही स्पर्धेत सहभागी झाल्यानंतर राष्ट्रध्वज लावायचा की नाही हे त्या देशातील खेळाडू व संघटनेवर अवलंबून असते. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीकडून राष्ट्रध्वजासाठी कोणतेही बंधन टाकण्यात येत नाही.यामुळे प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये प्रत्येक देश आपल्या मर्जीनुसार राष्ट्रध्वज लावण्याचा निर्णय घेत असतो. शिवाय प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी नियमही वेगवेगळे असतात. यामध्ये बदलही होत असतो..World Chess Championship 2024: 'खेळाडूंकडून चुका होतात' बुद्धिबळ अध्यक्षांचे क्रामनिकला उत्तर.राष्ट्रध्वजासाठी कडक नियमभारतीय राष्ट्रध्वजाला कमरेखालील कपड्यांवर लावण्यासाठी परवानगी देण्यात येत नाही. राष्ट्रध्वजाचे डिझाइन अंडरगारमेंट्स व रुमाल यांसारख्या कपड्यांवर करणे गुन्हा ठरतो. राष्ट्रध्वजाला जमिनीवर पाडणे किंवा पाण्यामध्ये टाकणे अपमानास्पद समजले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.