PKL 12: यु मुम्बा आणि जयपूर पिंक पँथर्स संघांवर कोसळला दुःखाचा डोंगर! युवा सदस्स्यांच्या निधनाने प्रो कबड्डीमध्ये शोककळा

प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात जयपूर पिंक पँथर्स आणि यु मुम्बा संघांनी त्यांच्या दोन महत्त्वाच्या युवा सदस्यांना गमावले आहे. जयपूरचा असिस्टंट मॅनेजर वेदांत देवाडिगा आणि यु मुम्बाचा खेळाडू ए बालभारती यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनामुळे कबड्डीविश्वात शोककळा पसरली आहे..प्रो कबड्डी स्पर्धेचा सध्या १२ वा हंगाम सुरू आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून मोठ्या उत्साहात या हंगामातील सामने खेळले गेले आहेत, अनेक रोमांचक सामनेही या हंगामात पाहायला मिळाली आहेत. मात्र अशातच प्रो कबड्डीमध्ये मात्र शोककळा पसरली आहे. जयपूर पिंक पँथर्स आणि यु मुम्बा या दोन संघांनी त्यांच्या फ्रँचायझीचे दोन महत्त्वाचे युवा सदस्य या काळात गमावले आहेत. त्यामुळे सध्या कबड्डीविश्वातून हळहळ व्यक्त होत आहे..Cricketer Died: संघाला जिंकवलं, मात्र जीव गमावला! शेवटचा चेंडू टाकल्यानंतर गोलंदाज अचानक मैदानात कोसळला अन्....जयपूर पिक पँथर्सचा २३ वर्षीय असिस्टंट मॅनेजर वेदांत देवाडिगा याचे नुकतेच निधन झाले. तसेच युवा मुम्बाचा २० वर्षीय खेळाडू ए बालभारती याचेही निधन झाले आहे. दोन्ही संघांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत याची पुष्टी केली आहे. मात्र त्यांच्या निधनाचे कारण स्पष्ट करण्यात आले नाही. बालभारती युवा मुम्बाचे प्रधिनिधित्व करत होता..जयपूर पिंक पँथर्सने वेदांत देवाडिगाच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला असून सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'जयपूर पिंक पँथर्स कुटुंबाला असिस्टंट मॅनेजर वेदांत देवाडिगा याच्या अकाली निधनाने अत्यंत दु:ख झाले आहे. तो आमच्या कुटुंबातील एक प्रिय सदस्य होता आणि त्याची जिद्द व समर्पणाची आम्हाला नेहमी आठवण येत राहिल. या कठीण परिस्थितीत आमच्या प्रार्थना आणि संवेदना त्याच्या प्रियजनांसोबत आहेत.'.याशिवाय यु मुम्बाने बालभारतीच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करताना सोशल मिडिया पोस्टमध्ये लिहिले, 'बालभारतीच्या अकाली निधनाने आम्ही खूप दु:खी आहोत. त्याने यावर्षी युवा मुम्बाचे प्रतिनिधित्व केले होते. या कठीण प्रसंगी आमच्या प्रार्थना आणि संवेदना त्याचे कुटुंब, मित्रपरिवार आणि संघसहकाऱ्यासोबत आहेत.'.Pro Kabaddi 2025: पराभवाची व्याजासह परतफेड! यू मुंबाचा तेलुगू टायटन्सवर दणदणीत विजय.बालभारती हा उदयोन्मुख खेळाडू होता. ३० ऑक्टोबर २००५ मध्ये पदुच्चेरीमध्ये जन्मलेल्या बालभारतीने १५ व्या वर्षापासून कबड्डीतील प्रशिक्षणास सुरुवात केली होती. तो राईट कॉर्नरचा उत्तम बचावपटू म्हणून ओळखला जायचा. दरम्यान, या दोन युवा सदस्यांच्या जाण्याने सध्या दु:खाचे वातावरण प्रो कबड्डीमध्ये आहे. अनेकांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.