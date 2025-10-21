क्रीडा

PKL 12: यु मुम्बा आणि जयपूर पिंक पँथर्स संघांवर कोसळला दुःखाचा डोंगर! युवा सदस्स्यांच्या निधनाने प्रो कबड्डीमध्ये शोककळा

Jaipur Pink Panthers & U Mumba Lose Two Young Team Members: प्रो कबड्डीमध्ये सध्या शोककळा पसरली आहे. जयपूर पिंक पँथर्स आणि यु मुम्बा फ्रँचायझींनी त्यांच्या दोन युवा सदस्यांना गमावले आहे. त्यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
Balabharathi & Vedanth Devadiga | Pro Kabaddi

  • प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात जयपूर पिंक पँथर्स आणि यु मुम्बा संघांनी त्यांच्या दोन महत्त्वाच्या युवा सदस्यांना गमावले आहे.

  • जयपूरचा असिस्टंट मॅनेजर वेदांत देवाडिगा आणि यु मुम्बाचा खेळाडू ए बालभारती यांचे निधन झाले आहे.

  • त्यांच्या निधनामुळे कबड्डीविश्वात शोककळा पसरली आहे.

