Pro Kabaddi 12: यू मुंबावर युपी योद्धाज पडले भारी! पराभवामुळे टॉप-४ ची संधीही हुकली

UP Yoddhas beat U Mumba: प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात गुरुवारी यू मुंबावर युपी योद्धाजने विजय मिळवला. या पराभवामुळे यू मुंबाची टॉप ४ मध्ये जाण्याची संधी हुकली.
प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी दुसरा सामना युपी योद्धाज आणि यू मुंबा या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात युपी योद्धाजचा संघ यू मुंबावर भारी पडला आहे. यू मुंबाने हा सामना ३५-३२ च्या गुणांसह ३ गुणांनी आपल्या नावावर केला. हा या हंगामातील युपी योद्धाजचा यू मुंबावर सलग दुसरा विजय आहे. या पराभवासह यू मुंबाची टॉप ४ मध्ये जाण्याची संधी हुकली आहे.

