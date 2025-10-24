Pro Kabaddi 12: यू मुंबावर युपी योद्धाज पडले भारी! पराभवामुळे टॉप-४ ची संधीही हुकली

प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी दुसरा सामना युपी योद्धाज आणि यू मुंबा या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात युपी योद्धाजचा संघ यू मुंबावर भारी पडला आहे. यू मुंबाने हा सामना ३५-३२ च्या गुणांसह ३ गुणांनी आपल्या नावावर केला. हा या हंगामातील युपी योद्धाजचा यू मुंबावर सलग दुसरा विजय आहे. या पराभवासह यू मुंबाची टॉप ४ मध्ये जाण्याची संधी हुकली आहे..Pro Kabaddi 2025: तेलुगू टायटन्सने टॉप ८ मध्ये स्थान निश्चित! पुणेरी पलटनवर मिळवला ९ गुणांनी विजय.या सामन्यात यू मुंबाने पकड करत संघाचं खातं उघडलं. त्यानंतर अजित चौहानने चढाईत १ गुण घेत संघाच्या खात्यात भर घातली. युपी योद्धाजकडून गुमान सिंगने १ गुण घेत संघाला खातं उघडून दिलं.सुरुवातीच्या ५ मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ ५-२ ने आघाडीवर होता. त्यानंतर सुरेंद्रने सुपर रेड घेत गुणसंख्या बरोबरीत आणली. सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ ११-७ गुणांसह ४ गुणांनी आघाडीवर होता..पुढील काही मिनिटांमध्ये युपी योद्धाजने पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटची ५ मिनिटे शिल्लक असताना १२-१० गुणांसह २ गुणांनी आघाडीवर होता. शेवटची ४ मिनिटे शिल्लक असताना यू मुंबाचा संघ पहिल्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह युपी योद्धाजने गुणसंख्या १४-१४ ने बरोबरीत आणली. पूर्वार्धातील २० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर दोन्ही संघ १७-१७ गुणांनी बरोबरीत होते..उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या काही मिनिटांमध्ये दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीचा सामना रंगला. उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या ५ मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर युपी योद्धाजचा संघ २१-१९ गुणांसह २ गुणांनी आघाडीवर होता.उत्तरार्धातील ९ व्या मिनिटाला यू मुंबाचा संघ दुसऱ्यांदा ऑलआऊट होण्याच्या उंबरठ्यावर होता. यू मुंबाचा संघ दुसऱ्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह युपी योद्धाजने २७-२० गुणांसह ७ गुणांनी आघाडीवर घेतली. सामन्यातही शेवटची ८ मिनिटे शिल्लक असताना युपी योद्धाजकडे २८- २३ गुणांसह ५ गुणाची आघाडी होती..Pro Kabaddi 2025 : दिवाळीच्या दिवशी यू मुंबाचा डबल धमाका! जयपूरला नमवत मिळवलं टॉप ४ मध्ये स्थान.सामन्यातही शेवटची ५ मिनिटे शिल्लक असताना युपी योद्धाजचा संघ ३१- २५ गुणांसह ६ गुणांनी आघाडीवर होता. शेवटची ३ मिनिटे शिल्लक असताना यूपीचा संघ ८ गुणांनी आघाडीवर होता. शेवटी युपी योद्धाजने यू मुंबावर ३५-३२ गुणांसह ३ गुणांनी दमदार विजय मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.