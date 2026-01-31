Under-19 World Cup 2026 : सचिन तेंडुलकरचा वैभव सूर्यवंशीसह भारतीय संघाला Video Call; पाकिस्तानविरुद्धच्या लढतीपूर्वी दिल्या खास टिप्स

Sachin Tendulkar interacts with Indian players via video call : अंडर-१९ विश्वकप स्पर्धेला ( Under-19 World Cup 2026 ) सुरुवात झाली आहे. उद्या म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध सामना होणार आहे. त्यापूर्वी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडूलकरने वैभव सूर्यवंशीसह ( Sachin Tendulkar Video Call To Vaibhav Suryavanshi ) भारतीय खेळाडूंशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्याने भारतीय खेळाडूंना काही खास टीप्सदेखील दिल्या आहेत. बीसीसीआयने ( BCCI ) सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. .सचिनने व्हिडीओ कॉलद्वारे अंडर-१९ संघातील खेळाडूंबरोबर त्याचा अनुभव शेअर केला आहे. तसेच या सामन्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन केलं आहे. सचिनने तांत्रिक बाबींबरोबरच शिस्तीचे महत्त्वही खेळाडूंना पटवून दिलं आहे. मन शांत ठेऊन मेदानात कसं उतरायचं याबाबत मोलाचा सल्लाही त्याने खेळाडूंना दिला..U19 World Cup : ४ चौकार अन् ४ षटकारांसह वैभव सूर्यवंशीने विक्रमी फिफ्टी झळकावली, पण मोठा शॉट मारण्याच्या नादात झाला आऊट.महत्त्वाचे म्हणजे या सामन्यापूर्वी VVS लक्ष्मण संघासोबत जोडला गेला आहे. लक्षणने झिम्बाब्वेमध्ये खेळाडूंना प्रशिक्षण दिलं आहे. तसेच त्यांच्याकडून सराव करून घेतला. संघातील खेळाडू पाकिस्तानविरुद्ध विजयासाठी तयार असल्याची त्याने सांगितलं. तसेच खेळाडू नवी काही तरी काहीतरी शिकण्यास उत्सुक आहेत, अशी प्रतिक्रियाही लक्ष्मणने दिली..उद्या म्हणजे १ फेब्रुवारी रोजी भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध सामना होणार आहे. अंडर-१९ विश्वकप स्पर्धेत दोन्ही संघ ११व्यांदा आमनेसामने येत आहेत. यापूर्वी झालेल्या १० सामन्यांपैकी दोन्ही संघानी पाच-पाच सामन्यात विजय मिळवला आहे. त्यामुळे सहावा सामना जिंकण्याच्या उद्देशाने दोन्ही संघ मैदानात उतरणार आहे..INDU19 vs BANU19: लायकीत रहा... भारतीय खेळाडूंनी बांगलादेशला त्यांची जागा दाखवली; वैभव सूर्यवंशी तर थेट भिडला, हाय व्होल्टेज ड्रामा.पाकिस्तानविरुद्ध सामना नेहमीच हायव्होटेज राहिला आहे. त्यामुळे या सामन्याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे. गेल्या काही दिवसांत वैभव सूर्यवंशीच्या बॅटमधून धावांचा पाऊस पडला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यातही त्याच्याकडून अशाच तडाखेबाज खेळीची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.