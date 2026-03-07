क्रीडा

UPSC Result : वैभव सूर्यवंशीचे मामा होणार IPS, १०२ व्या रँकसह उत्तीर्ण केली UPSC परीक्षा

Vaibhav Suryavanshi Mama Abhishek Chauhan Clears UPSC : अभिषेक चौहान यांनी यूपीएससी परीक्षेत १०२ वा रँक मिळवला असून त्यांना आयपीएस अधिकारी होण्याचा मान मिळाला आहे.
क्रिकेटच्या मैदानावर आपल्या खेळाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या वैभव सूर्यवंशी च्या मामाने यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. अभिषेक चौहान असं त्याच्या मामाचं नाव आहे. अभिषेक चौहान यांनी यूपीएससी परीक्षेत १०२ वा रँक मिळवला असून त्यांना आयपीएस अधिकारी होण्याचा मान मिळाला आहे. त्यामुळे आता वैभव सूर्यवंशीची ओळख ‘आयपीएस अधिकाऱ्याचा भाचा’ अशी झाली आहे.

