UPSC Result : वैभव सूर्यवंशीचे मामा होणार IPS, १०२ व्या रँकसह उत्तीर्ण केली UPSC परीक्षा

क्रिकेटच्या मैदानावर आपल्या खेळाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या वैभव सूर्यवंशी च्या मामाने यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. अभिषेक चौहान असं त्याच्या मामाचं नाव आहे. अभिषेक चौहान यांनी यूपीएससी परीक्षेत १०२ वा रँक मिळवला असून त्यांना आयपीएस अधिकारी होण्याचा मान मिळाला आहे. त्यामुळे आता वैभव सूर्यवंशीची ओळख 'आयपीएस अधिकाऱ्याचा भाचा' अशी झाली आहे. .अभिषेक चौहान हे समस्तीपूर जिल्ह्यातील मोहिउद्दीननगर तालुक्यातील राजाजान गावचे रहिवासी आहे. ते प्रा. डॉ. अभय कुमार सिंह आणि अनुराधा राजपूत यांचे पुत्र आहेत. त्यांचे वडिल नालंदा ओपन विद्यापीठात कुलसचिव (रजिस्ट्रार) म्हणून कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे अभिषेक चौहान यांनी पहिल्याच प्रयत्नात यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. क्रिकेटमध्ये भाच्याच्या यशानंतर आता मामा आयपीएस झाल्याने समस्तीपूर जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण आहे..IPS Bhikan Rojekar Success Story : सर्वसामान्य कुटूंबातील तरुणांचा यूपीसीत डंका; भोकरदन तालुक्यातील जळगाव सपकाळ येथील तरुणांची आयपीएस म्हणून निवड .अभिषेक चौहान यांच्या यशानंतर वैभव सूर्यवंशीचे वडील संजीव सूर्यवंशी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली. हा क्षण कुटुंबासाठी अभिमानाचा असल्याचं त्यांनी म्हटलं. ६ मार्च रोजी संघ लोक सेवा आयोगाने निकाल जाहीर केला असून यात अभिषेक चौहान यांनी यश मिळवल आहे..Sairaj Patil UPSC Success : इंग्रजीचं टेन्शन विसरा! कराडच्या पठ्ठ्यानं मराठीतून शिकून यूपीएससीत मारली बाजी; 545 वी रँक मिळवत झाला IPS.२०२५ मध्ये त्यांनी प्रथमच यूपीएससी परीक्षा दिली होती. प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर २०२६ मध्ये त्यांची मुलाखत झाली होती. त्यांच्या या यशामुळे त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. दरम्यान, वैभव सूर्यवंशी सध्या डीवाय पाटील टी-२० स्पर्धेत खेळत आहेत. तसेच आयपीएल २०२६ मध्येही त्यांच्या खेळाची झलक पाहायला मिळणार आहे.