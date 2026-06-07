क्रीडा

'वैभव अजून खूप लहान', टीम इंडियात निवडीनंतर BCCIने घेतला मोठा निर्णय

Vaibhav Suryavanshi वैभव सूर्यवंशीची वयाच्या १५व्या वर्षी टीम इंडियात निवड झाली असून बीसीसीआयने आता इंग्लंड दौऱ्याआधी त्याच्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. वैभव सूर्यवंशीची इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी निवड झालीय.
15-Year-Old Vaibhav Gets Special Attention From BCCI

15-Year-Old Vaibhav Gets Special Attention From BCCI

सूरज यादव
Updated on

बीसीसीआयने नुकतीच इंग्लंड दौऱ्यासाठी संघाची घोषणा केलीय. यात टी२० संघात वयाच्या अवघ्या १५व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशीचा समावेश झाला आहे. त्यानं आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामात तुफान फटकेबाजी करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. वैभवने अनेक विक्रमही नावावर केले. आता त्याची निवड भारतीय संघात झाल्यानंतर बीसीसीआयला विशेष व्यवस्था करण्याची गरज पडू शकते. वैभव सूर्यवंशीकडे असलेली प्रतिभा, कौशल्य यासह त्याचे वय आणि गरज हेसुद्धा समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
BCCI
Team India
Vaibhav Suryavanshi