FIDE Women's Candidates स्पर्धा जिंकत भारताच्या आर वैशालीने इतिहास घडवला! आता विश्वविजेतीशी लढणार...

भारताची महिला बुद्धिबळपटू आर. वैशाली हिने बुधवारी इतिहास घडवला आहे. तिने आव्हानवीरांच्या स्पर्धेमध्ये देदीप्यमान कामगिरी करताना विजेता होण्याचा मान संपादन केला. त्यामुळे ही स्पर्धा जिंकणारी ती पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली आहे. तिने बुधवारी पार पडलेल्या अखेरच्या अर्थातच १४व्या फेरीमध्ये रशियाच्या कॅटरीना लॅगनो हिला पराभूत करीत ८.५ गुणांची कमाई केली आणि जेतेपदावर हक्क सांगितला..Chess Tournament: आव्हानवीरांची बुद्धिबळ स्पर्धा; भावाच्या अपयशाची बहिणीकडून भरपाई, आर. प्रज्ञानंदची निराशा, वैशाली पहिल्या स्थानी.या आव्हानवीरांच्या स्पर्धेतील विजेत्याला विश्वविजेतेपदाच्या लढतीत खेळता येणार आहे. यामुळे आता आर. वैशाली ही चीनची विश्वविजेती खेळाडू जू वेनजून हिला थेट आव्हान देताना दिसणार आहे. याआधी डी गुकेशने २०२४ मध्ये आव्हानवीरांची स्पर्धा जिंकली होती. त्यानंतर त्याने विश्वविजेतेपदही जिंकून इतिहास घडवला होता. आता डी. गुकेशप्रमाणे वैशालीकडेही विश्वविजेता होण्याची संधी असणार आहे..आव्हानवीरांच्या बुद्धिबळ स्पर्धेतील महिला विभागात कमालीची चुरस दिसून आली. मात्र, आर. वैशाली हिने प्रत्येक फेरीमध्ये संयमी खेळी करताना धाडसी चालीही रचत भारतासाठी मोलाची कामगिरी बजावली. तिच्या या विजयावेळी तिची आई आणि भाऊ आर. प्रज्ञानंद उपस्थित होते. तिने त्यांच्यासोबत विजयाचा आनंद साजरा केला..पाच विजयआर. वैशाली हिने १४ सामन्यांमधून पाच सामन्यांमध्ये विजय मिळवत आव्हानवीरांच्या स्पर्धेमध्ये बाजी मारली. तिने बीबीसारा असॉबायेवा (८ गुण), जू जायनेर (७.५ गुण), ॲलेक्झँड्रा गोरीचकीना (७.५ गुण) यांच्यावर लीलया मात करीत पहिला क्रमांक पटकावला. भारताच्या दिव्या देशमुखची ५.५ गुणांसह सातव्या स्थानावर घसरण झाली..Premium|Chess World Cup champion : १९ वर्षीय जावोखिर सिंदारोवचा ऐतिहासिक विजय; सर्वात युवा बुद्धिबळ विश्वकरंडक विजेता.प्रज्ञानंदची निराशाएकीकडे बहीण आर. वैशाली हिने स्पर्धा जिंकताना उल्लेखनीय कामगिरी केली असतानाच दुसरीकडे मात्र आर. प्रज्ञानंदला खुल्या गटामध्ये सहा गुणांवरच समाधान मानावे लागले. त्याची सातव्या स्थानावर घसरण झाली. खुल्या गटामध्ये जावोखिर सिंदारोव याने दहा गुणांसह पहिला क्रमांक पटकावला. आता विश्वविजेतेपदाच्या लढतीत त्याच्यासमोर भारताच्या डी. गुकेशचे आव्हान असणार आहे.