विदर्भाच्‍या पोरी खेळातही भारी! क्रिकेटसाठी सोडले गाव अन् घर; पुसदच्या कस्तुरी जगतापचा संघर्ष

Kasturi Jagtap Struggle Story : कस्तुरीचा मोठा भाऊ केदार १९ वर्षाखालील संघातून खेळलेला असून, भावाच्या पावलावर पाऊल ठेवत कस्तुरीदेखील याच वाटेवर चालत आहे. त्यासाठी तिनं गाव आणि घरही सोडलं आहे. महिला क्रिकेटमध्ये छाप सोडण्यासाठी ती संघर्ष करते आहे.
उगवलेले जगाला दिसते; मात्र पेरलेले दिसत नाही. केवळ विचार करीत बसल्याने नव्हे तर अथांग परिश्रमाने यश मिळते. अशाच यशप्राप्तीसाठी आपल्या राहत्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून पुसदची कस्तुरी जगताप नागपूर येथे क्रिकेट क्षेत्रात आपले करिअर करीत आहे. स्थानिक देशमुख नगर परिसरातील रहिवासी कैलास जगताप यांची ती कन्या आहे.

