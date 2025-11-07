उगवलेले जगाला दिसते; मात्र पेरलेले दिसत नाही. केवळ विचार करीत बसल्याने नव्हे तर अथांग परिश्रमाने यश मिळते. अशाच यशप्राप्तीसाठी आपल्या राहत्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून पुसदची कस्तुरी जगताप नागपूर येथे क्रिकेट क्षेत्रात आपले करिअर करीत आहे. स्थानिक देशमुख नगर परिसरातील रहिवासी कैलास जगताप यांची ती कन्या आहे. .कस्तुरीचा मोठा भाऊ केदार १९ वर्षाखालील संघातून खेळलेला असून, भावाच्या पावलावर पाऊल ठेवत कस्तुरीदेखील याच वाटेवर चालत आहे. ती तीन वर्षांपासून नागपूर येथे रेशीमबाग क्रिकेट क्लबमध्ये सराव करत असून, मथुरदास मोहता सायन्स महाविद्यालयाची ती बारावीची विद्यार्थिनी आहे. शिक्षण आणि सराव दोन्हींना ती सारखेच महत्त्व देते. तिचा भाऊ केदार जगताप तिला नियमित मार्गदर्शन करतो..Indian Women Cricket Team : भारतीय महिला टीमचे कोच अमोल मुजुमदार; महिला वर्ल्डकप विजयानंतर कुंभारघर गावात आनंदाचा वर्षाव.इयत्ता नववी व दहावीत असताना ती नागपूरच्या राजेंद्र हायस्कूलकडून राज्यस्तरावरील शालेय क्रिकेट स्पर्धा खेळली तर १६ व १९ वयोगटात ती व्हीसीएच्या कॅम्पमध्ये सहभागी होती. येत्या दोन वर्षात बीसीसीआयच्या होणाऱ्या मुलींच्या २३ वर्षाखालील स्पर्धेत विदर्भ संघाकडून खेळण्यासाठी तिचे प्रयत्न सुरू आहे. अनेक अडचणींवर मात करीत सुरू असलेल्या तिच्या संघर्षाचे कधीतरी चीज होईलच असा विश्वास तिच्या आई-वडिलांना वाटतो.यासंदर्भात बोलताना ती म्हणाली, मोठा भाऊ केदार यास मिळालेल्या ट्रॉफी व अधून मधून वृत्तपत्रात वाचायला मिळत असलेल्या त्याच्या क्रिकेटच्या बातम्या प्रोत्साहन देतात. त्याच्या मार्गदर्शनामुळेच मला या क्षेत्रात कधी संकोच वाटला नाही. माझा खरा प्रशिक्षक मी त्यालाच समजते..खरं तर जिल्ह्यात क्रिकेटची मोठी अकादमी नसली तरी नाव कमविणारे काही क्रिकेटपटू येथे तयार झाले आहेत. त्यातील एकाने आयपीएलमध्ये मुंबईच्या संघाचे प्रतिनिधित्व केले. या तुलनेत महिला क्रिकेट खूपच मागे राहिले. सध्या जिल्ह्यात काही मुली क्रिकेटकडे वळल्या असून, त्या खासगीत प्रशिक्षण घेत आहेत. येथे सुरू असलेल्या एका प्रशिक्षण वर्गात सध्या सहा मुली प्रशिक्षण घेत आहे. वर्ध्यातील क्रिकेटला नेहमीच संघटनेच्या दुर्लक्षाचे चटके बसले..या चटक्यातही वर्धा जिल्ह्यातील चंद्रशेखर आत्राम, रवी लुंगे, किशोर मानकर, आकाश कोंबे यांनी रणजी क्रिकेटमध्ये आपली जागा पक्की केली होती. त्यात चंद्रशेखर आत्राम, रवी लुंगे आणि आकाश कोंबे यांना रणजी खेळण्याची संधी मिळाली. तर किशोर मानकर बाकावरच बसून राहिले. यांच्यासह प्रवीण जगताप, हिंगणघाट येथील शैलेश हरबुडे यांनी नागपुरात जाऊन नाव कमविले. मंदार घोडमारेने २०२३ मध्ये विदर्भाकडून प्रतिनिधित्व केले. तर सौरभ दुबेची निवड आयपीएलमध्ये मुंबई संघाचा नेट गोलंदाज म्हणून निवड झाली होती. या सर्वांना क्रिकेट संघटनेचे सहकार्य मिळाले नसल्याने ते मागे राहिल्याचे बोलले जाते..PM Modi Meet Indian Women Cricket Team : विश्वविजयी महिला क्रिकेट संघासोबत पंतप्रधान मोदी करणार 'ब्रेकफास्ट'? , भेटीची तारीख ठरली!.एकच प्रशिक्षण केंद्र या तुलनेत जिल्ह्यात महिला क्रिकेटबाबत संघटना उदासीन असल्याचे दिसून आले. वर्ध्यात मुलींना क्रिकेटकडे प्रोत्साहित करण्यात त्यांना अद्याप यश मिळालेले नाही. वर्ध्यात मुलींना क्रिकेट प्रशिक्षण देण्याकरिता पाहिजे त्या तुलनेत सुविधा नाही. येथील न्यू आर्ट्स महाविद्यालयाच्या मैदानावरील एका प्रशिक्षण केंद्रावर त्या प्रशिक्षण घेताहेत. परंतु, सामने खेळण्याचा सराव येथे होत नसल्याने त्यांच्या अंगी असलेल्या गुणांना चालणे मिळणे कठीण जात असल्याचे सांगण्यात येते. याकडे विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनने लक्ष देण्याची मागणी जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.