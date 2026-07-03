POR vs CRO Live: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने इतिहास रचला! चेहऱ्यावरचा आनंद बरंच काही सांगून गेला, Video Viral

Cristiano Ronaldo vs Luca Modric Football Marathi News: ४१ वर्षीय ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि ४० वर्षीय लुका मॉड्रिच, यांच्यापैकी एक दिग्गजाचा फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेतील प्रवास संपुष्टात येणार... हे वाचतानाच दोन्ही खेळाडूंची कारकीर्द झटकन डोळ्यासमोर रिव्हाईंड होतेय. आपापल्या देशांचे हे नायक आपला शेवटचा वर्ल्ड कप खेळत आहेत आणि त्यांना जिंकण्यासाठी सर्व सहकारी जोर लावताना दिसले. .पोर्तुगालने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आणि चौथ्या मिनिटाला त्यांनी जवळपास आघाडी घेतली होती. ब्रुनो फर्नांडेसचा तो पेनल्टी बॉक्समधून झालेला प्रयत्न गोलरक्षकाने अडवला. त्यानंतरही पोर्तुगालकडून आक्रमण सुरूच राहिले. १३ व्या मिनिटाला २५ यार्डवरून मिळालेल्या फ्री किकवर रोनाल्डोला गोल करता आला नाही. त्यामुळे तो स्वतःवरच निराश दिसला..Belgium vs Senegal : ३ मिनिटांत बाजी पलटली, बेल्जियमने ०-२ अशा पिछाडीवरून मॅच फिरवली; लढवय्या सेनेगलचा दुर्दैवी पराभव.पोर्तुगालकडे चेंडूचा ताबा अधिक होता आणि त्यांना चांगल्या संधीही मिळाल्या, पण क्रोएशिया आपल्या नेहमीच्या शारीरिक ताकदीचे आणि सुंदर पासिंगचा खेळ दाखवत होते. दोन्ही संघांना आपल्या विजयाच्या संधीबद्दल आत्मविश्वास वाटत होता. २९व्या मिनिटाला रोनाल्डोला सुरेख पासवर गोल करण्याची संधी चालून आलेली, परंतु थोडक्यात, अगदी थोडक्यात त्याचा अन् चेंडूचा संपर्क होऊ शकला नाही. पहिला हाफ पोर्तुगालचे वर्चस्व राहिले. गोलसाठी त्यांच्याकडून ९ प्रयत्न झाले आणि त्यातील पेनल्टी क्षेत्राच्या आतून ५ प्रयत्नांचा समावेश होता. तेच क्रोएशियाकडून एकूण तीनवेळाच आघाडीसाठी जोर लावला गेला..पोर्तुगालचा आघाडीचा खेळाडू रोनाल्डो सामन्यात सक्रिय होण्यासाठी झगडत होता आणि क्रोएशिया त्याला मिळणारे पास रोखण्यात यशस्वी ठरले. पहिल्या हाफमध्ये त्याने केवळ १८ पास दिले आणि एक शॉट मारला, जो वॉलला लागला. दुसऱ्या हाफमध्ये क्रोएशियाकडून पलटवार होण्यास सुरूवात झाल आणि ४८व्या मिनिटाला गोलसाठीचा प्रयत्न थोडक्यात हुकला. ५३ व्या मिनिटाला क्रोएशियाने अखेर खाते उघडले, पोर्तुगालचा बचाव भेदून इव्हान पेरिसिचने हा गोल केला. ५६व्या मिनिटाला ही आघाडी दुप्पट झाली होती, परंतु रेफरीने ऑफ साईडचा फ्लॅग उचलला..पुढच्याच मिनिटाला राफाएल लिओने मारलेला चेंडू क्रॉसबारवर आदळला अन्यथा सामना १-१ असा बरोबरीत आला होता. ६०व्या मिनिटाला रोनाल्डोने केलेला गोल ऑफ साईड ठरवला गेला. ६६व्या मिनिटाला पोर्तुगालला पेनल्टी मिळाली आणि बरोबरी मिळवण्याची ही आयती संधी चालून आली. रोनाल्डोने त्यावर गोल केला आणि वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीतील हा त्याचा पहिलाच गोल ठरला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.