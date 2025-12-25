Vijay Hazare Trophy : पहिल्याच दिवशी २२ शतकं, गोलंदाजांची धुलाई; फलंदाजांनी मोडले अनेक विक्रम

विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ च्या हंगामाला जबरदस्त सुरुवात झालीय. पहिल्याच दिवशी तब्बल २२ खेळाडूंनी शतक झळकावलं. यात एका द्विशतकाचाही समावेश आहे. बिहारने सर्वाधिक धावसंख्या करत विक्रम घडवला. त्यांनी विजय हजारे ट्रॉफीत धावांच्या फरकानं सर्वात मोठा विजय नोंदवला. वैभव सूर्यवंशीने तुफान फटकेबाजी केली. पहिल्या दिवशी अनेक विक्रम झाले..२२ शतकंविजय हजारे ट्रॉफीत एका दिवसात सर्वाधिक २२ शतकांचा विक्रम झाला. याआधी १२ डिसेंबर २०२१ आणि ३ जानेवारी २०२५ या दोन दिवशी प्रत्येकी १९ शतकं झाली होती.५७४ धावांचा विक्रमबिहारने अरुणाचलविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना ६ बाद ५७४ धावा केल्या होत्या. एका डावातील ही सर्वात मोठी धावसंख्या ठरलीय. या फॉरमॅटमध्ये दुसरी सर्वात मोठी संख्यासुद्धा अरुणाचलविरुद्धच उभारली होती. २०२२-२३ च्या विजय हजारे ट्रॉफीत तामिळनाडुने २ बाद ५०६ धावा केल्या होत्या..Vijay Hazare Trophy : वैभव सूर्यवंशीच्या १९० धावा; रोहित शर्माच्या १५५ अन् विराट कोहलीच्या १३१ धावा! बघा ३ शतकांचा ५ मिनिटांचा Video.३९७ धावांनी विजयबिहारने सर्वात मोठी धावसंख्या करताना सर्वात मोठ्या दुसऱ्या विजयाची नोंद केली. ३९७ धावांनी विजय मिळवत त्यांनी पुरुषांच्या लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये दुसरा सर्वात मोठा विजय मिळवला.वैभव सूर्यवंशीलिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतक करणारा सर्वात तरुण फलंदाज होण्याचा विक्रम वैभव सूर्यवंशीने केला. १४ वर्षे २७२ दिवस वय असताना त्यानं शतक झळकावलंय. याआधी जहूर इलाही यांनी १९८६ मध्ये १५ वर्षे २०९ दिवस वय असताना शतक केलं होतं..कर्नाटकचा यशस्वी पाठलागअहमदाबादमध्ये कर्नाटकने झारखंड विरुद्ध ४१३ धावांचा यशस्वी पाठलाग केला. विजय हजारे ट्रॉफीत याआधी २०११-१२ मध्ये गोव्या विरुद्ध खेळताना आंध्र प्रदेशनं ३८४ धावांचं आव्हान यशस्वीरित्या पेललं होतं.९ षटकात ११६ धावाअरुणाचलच्या मिबोम मोसूनं ९ षटकात ११६ धावा दिल्या. पुरुषांच्या लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये तो सर्वात महागडा गोलंदाज ठरला. याआधी नेदरलँडच्या बास डी लिडे यानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ११५ धावा दिल्या होत्या..द्विशतकानंतरही पराभवओडिशाच्या सवास्तिक सामलनं सौराष्ट्रविरुद्ध २१२ धावांची जबरदस्त खेळी केली. मात्र तरीही संघाला पराभवाचा धक्का बसला. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये द्विशतक केलेल्या खेळाडूच्या संघाचा पराभव होण्याची दुसरी वेळ आहे. याआधी बेन डंकने २०१४ मध्ये नाबाद २२९ धावा केल्या होत्या. तरीही संघाचा पराभवा झाला होता.एका सामन्यात ६ झेलत्रिपुरातील सामन्यात केरळमधील विघ्नेश पुथुरनं ६ झेल पकडले. यात एक झेल त्यानं स्वत:च्याच गोलंदाजीवर पकडला होता. पुरुषांच्या लिस्ट ए सामन्यात सहा झेल घेणारा तो पहिलाच क्षेत्ररक्षक बनलाय..३२ चेंडूत शतकबिहारच्या साकिबुल गनीने ३२ चेंडूत शतक झळकावलंय. पुरुषांच्या लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये भारतीयाकडून सर्वात वेगवान शतक आहे. याआधीचं वेगवान शतक ३५ चेंडूत अनमोलप्रीत सिंहने २०२४ मध्ये अरुणाचलविरुद्ध केलं होतं.एबी डी विलियर्सचा विक्रम मोडलावैभव सूर्यवंशीनं ५९ चेंडूत १५० धावा केल्या. पुरुषांच्या लिस्ट ए क्रिकेटमधील या सर्वात वेगवान दीडशे धावा आहेत. वैभव सूर्यवंशीनं दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज फलंदाज एबी डी विलियर्सचा विक्रम मोडला. डी विलियर्सनं २०१५ च्या वर्ल्ड कपमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ६४ चेंडूत १५० धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.