Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफीत रनफेस्ट! अहमदाबादमध्ये कर्नाटकचा महापराक्रम; झारखंडची मोठी धावसंख्या अपुरी

२०२५-२६ विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्या दिवशी चाहत्यांनी एक शानदार सामना पाहिला. परंतु अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर कर्नाटकने झारखंडविरुद्ध जे केले ते चमत्कारापेक्षा कमी नव्हते. हा एक उच्च-स्कोअरिंग सामना होता. ज्यामध्ये चाहत्यांनी भरपूर चौकार आणि षटकार मारले. इशान किशनच्या नेतृत्वाखालील झारखंडने मोठी धावसंख्या उभारूनही पराभव पत्करला. .कर्नाटकने या सामन्यात तरुण फलंदाज देवदत्त पडिककलची सामना जिंकणारी खेळी पाहिली. कर्नाटकने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु झारखंडने दमदार फलंदाजी केली. झारखंडने ५० षटकांत ९ गडी गमावून ४१२ धावा केल्या. कर्णधार इशान किशनने सर्वाधिक १२५ धावा केल्या. विराट सिंगने ८८ धावांची स्फोटक खेळी केली. शिखर मोहननेही ४४ धावांची खेळी करत चांगली सुरुवात केली..वैभव सूर्यवंशी हुकला, पण IPL 2026 मध्ये अनसोल्ड राहिलेल्या पठ्ठ्याने ठोकले द्विशतक; संजू सॅमसनशी बरोबरी अन् यशस्वीचा विक्रम मोडला.दुसरीकडे कर्नाटककडून अभिलाष शेट्टीने सर्वाधिक सात बळी घेतले, परंतु त्याने १० षटकांत ७२ धावा दिल्या. विद्याधर पाटील आणि श्रेयस गोपाळ यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. ध्रुव प्रभाकरनेही एक बळी घेतला. पहिल्या डावानंतर झारखंड मजबूत स्थितीत होता. परंतु कर्नाटकने उल्लेखनीय पुनरागमन केले आणि धावांचा पाठलाग करताना संस्मरणीय विजय मिळवला..लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्नाटकने चांगली सुरुवात केली. मयंक अग्रवाल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी पहिल्या विकेटसाठी ११४ धावांची भागीदारी करत जोरदार धावा केल्या. अग्रवाल ५४ धावा करून बाद झाला. देवदत्त पडिक्कलने एका टोकाला धरून डाव चालू ठेवला. पडिक्कलने ११८ चेंडूत १४७ धावांची धमाकेदार खेळी केली, ज्यामध्ये १० चौकार आणि ७ षटकारांचा समावेश होता. .Virat Kohli Century : विराट कोहलीचा १५ वर्षानंतर तोच जलवा! झळकावले ५८ वे शतक; १७ चेंडूंत कुटल्या ७४ धावा, सचिनचा विक्रम संकटात.अभिनव मनोहरने नाबाद ५६ आणि ध्रुव प्रभाकरने नाबाद ४० धावा केल्या आणि संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासातील हा सर्वाधिक धावांचा पाठलाग होता. कर्नाटकने हे लक्ष्य ४७.३ षटकांत फक्त ५ गडी गमावून पूर्ण केले. याचा अर्थ असा की या एकदिवसीय सामन्यात दोन्ही संघांनी मिळून ८२५ धावा केल्या. जो ५० षटकांच्या सामन्यातील एक दुर्मिळ कामगिरी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.