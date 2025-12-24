क्रीडा

Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफीत रनफेस्ट! अहमदाबादमध्ये कर्नाटकचा महापराक्रम; झारखंडची मोठी धावसंख्या अपुरी

Karnataka vs Jharkhand Highest Run Chased: विजय हजारे ट्रॉफीच्या २०२५-२६ आवृत्तीत एलिट ग्रुप ए सामन्याच्या पहिल्या फेरीत झारखंडने कर्नाटकला ४१३ धावांचे विक्रमी लक्ष्य दिले होते.
२०२५-२६ विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्या दिवशी चाहत्यांनी एक शानदार सामना पाहिला. परंतु अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर कर्नाटकने झारखंडविरुद्ध जे केले ते चमत्कारापेक्षा कमी नव्हते. हा एक उच्च-स्कोअरिंग सामना होता. ज्यामध्ये चाहत्यांनी भरपूर चौकार आणि षटकार मारले. इशान किशनच्या नेतृत्वाखालील झारखंडने मोठी धावसंख्या उभारूनही पराभव पत्करला.

