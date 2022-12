Vijay Merchant Trophy: हा तर कहरच झाला, चक्क 6 धावांवर संघ ऑलआउट!

Vijay Merchant Trophy : क्रिकेटमध्ये फलंदाज अनेकदा गोलंदाजांचा जोरदार समाचार घेताना दिसतात. पण विजय मर्चंट ट्रॉफीच्या एका सामन्यात नेमके उलटे घडले. येथे गोलंदाजांनी फलंदाजांची खडतर परीक्षा घेतली आणि अवघ्या सहा धावांवर गारद केले. हे ऐकून क्षणभर विश्वास बसणे कठीण होते, पण हेच परम सत्य आहे.

या महिन्याच्या 23 डिसेंबरला खोलवड जिमखाना मैदानावर सिक्कीमचा 16 वर्षाखालील संघ आणि मध्य प्रदेशचा 16 वर्षाखालील संघ आमनेसामने आला होता. येथे मध्य प्रदेशच्या कहर करणाऱ्या गोलंदाजीसमोर सिक्कीमचे संपूर्ण फलंदाज अवघ्या सहा धावांत ऑलआउट झाला.(Sikkim all out for 6 against Madhya Pradesh)

या एकतर्फी सामन्यात मध्य प्रदेश संघाने प्रथम फलंदाजी करताना आठ गडी गमावून 414 धावा केल्या. पहिल्या डावाची सुरुवात करताना सिक्कीमचे फलंदाज अवघ्या 43 धावांत गारद झाले. त्यामुळे पहिल्या डावाच्या जोरावर मध्य प्रदेश संघाला 371 धावांची आघाडी मिळाली. दुसरीकडे दुसऱ्या डावात सिक्कीमचा संघ फलंदाजीसाठी उतरला तेव्हा त्यांची अवस्था आणखीनच बिकट झाली.

प्रत्यक्षात असे घडले की सिक्कीमचा संपूर्ण संघ अवघ्या सहा धावांत ऑलआऊट झाला. यादरम्यान संघातील आठ खेळाडूंना खातेही उघडता आले नाही. सिक्कीमने केलेल्या या धावसंख्येमध्ये यष्टिरक्षक फलंदाज अवनीशने सर्वाधिक चार धावांचे योगदान दिले. दुसरीकडे मध्य प्रदेशच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचे झाले तर अ गिरिराज शर्माने सर्वाधिक पाच यश मिळवले. याशिवाय त्याचा सहकारी गोलंदाज अलिफ हसनने चार विकेट घेतल्या.