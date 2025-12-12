Vinesh Phogat चा मोठा यू-टर्न! निवृत्तीचा निर्णय घेतला मागे; आता LA28 Olympics स्पर्धेत खेळणार, नेमकं काय दिलं कारण?

भारताची महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटने २०२४ मध्ये झालेल्या पॅरिस ऑलिम्पिकनंतर कुस्तीतून निवृत्तीची घोषणा केली होती. मात्र, आता तिने या निर्णयावरून यु-टर्न घेतला आहे. आपण निवृत्तीचा निर्णय मागे घेत असल्याचं जाहीर करत २०२८ मध्ये होणाऱ्या ऑलंपिक स्पर्धेत आपण खेळणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. .२०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये विनेश अंतिम फेरीत पोहोचली होती. मात्र, ५० किलो वजनी गटात खेळताना तिचं वजन १०० ग्रॅम जास्त निघालं होतं. त्यामुळे तिला अंतिम फेरीतून बाद करण्यात आलं होतं. या निर्णयानंतर ती मानसिकदृष्ट्या खचली होती. तसेच आपण कुस्तीतून निवृत्ती घेत असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र आता तिने हा निर्णय मागे घेतला आहे. विनेश फोगाटने सोशल मीडियावर पो्स्ट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे..Vinesh Phogat चं ठरलं! ४ कोटी, प्लॉट की सरकारी नोकरी, हरियाना सरकारला कळवली पसंती.''लोक सतत विचारत होते, पॅरिस ऑलिम्पिक माझी शेवटची स्पर्धा होती का? बराच काळ माझ्याकडे याचे उत्तर नव्हते. मला मॅटपासून, दबावापासून, अपेक्षांपासून…अगदी स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षांपासूनही दूर जाण्याची गरज होती. अनेक वर्षांनी पहिल्यांदा मी स्वतःला शांतपणे श्वास घेऊ दिला. हृदय तुटणे, त्याग… माझ्या त्या अनेक रूपांना जगाने कधी पाहिलंच नाही'', असं तिने या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे..Vinesh Phogat: काँग्रेसला जे 25 वर्षे जमले नाही ते विनेशने एका झटक्यात करुन दाखवले, 5 निवडणुकांनंतर जिंकला जुलाना मतदारसंघ.तिने पुढे लिहिले, की “शिस्त, संघर्ष, हे सगळं माझ्या रक्तात आहे. मी कितीही दूर गेले तरी माझा एक भाग नेहमीच मॅटवरच राहिला. कुस्तीबद्दलची माझ्यात असलेली उर्जा कधीही कमी झाली नाही. आता मी २०२८ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी तयार होते आहे. त्या दिशेने पुढील पावलं टाकते आहे. पण यावेळी मी एकटी नाही. माझा मुलगाही माझ्या टीममध्ये आहे. लॉस एंजिल्स ऑलिम्पिकच्या या प्रवासात तो माझा छोटासाच चिअरलीडर असेल” असंही तिने या पोस्टमध्ये नमूद केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.