Vinesh Phogat चा मोठा यू-टर्न! निवृत्तीचा निर्णय घेतला मागे; आता LA28 Olympics स्पर्धेत खेळणार, नेमकं काय दिलं कारण?

Vinesh Phogat Retirement U-Turn : विनेश फोगाटने सोशल मीडियावर पो्स्ट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. २०२८ मध्ये होणाऱ्या ऑलंपिक स्पर्धेत आपण खेळणार असल्याचं तिने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे तिने यामागचं कारणही सांगितलं आहे.
भारताची महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटने २०२४ मध्ये झालेल्या पॅरिस ऑलिम्पिकनंतर कुस्तीतून निवृत्तीची घोषणा केली होती. मात्र, आता तिने या निर्णयावरून यु-टर्न घेतला आहे. आपण निवृत्तीचा निर्णय मागे घेत असल्याचं जाहीर करत २०२८ मध्ये होणाऱ्या ऑलंपिक स्पर्धेत आपण खेळणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे.

