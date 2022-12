By

Violence In France After FIFA World Cup Semi Final Vs Morocco : कतारमध्ये सुरू असलेल्या फिफा वर्ल्डकपमध्ये दुसऱ्या सेमी फायनल सामन्यात फ्रान्सने मोरोक्कोचा 2 - 0 असा पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरी गाठली. मात्र याच दरम्यान, फ्रान्समध्ये दोन्ही संघाच्या फुटबॉल चाहत्यांमध्ये मोठ्या प्रमणावर हिंसाचार उसळला. या हिंसाचारात 14 वर्षाच्या एका युवकाचा मृत्यू झाला. यानंतर दक्षिण फ्रान्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त ठवण्यात आला आहे. फ्रान्सने बरेच वर्षे मोरोक्कोवर राज्य केले होते. त्यामुळे या सामन्याला एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी होती.

दक्षिण फ्रान्समधील एका शहरातील स्थानिक अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की ओळख न पटलेल्या एका 14 वर्षाच्या मुलाला एका गाडीने उडवल्याने त्याचा मृत्यू झाला. दरम्यान, हेराऊल्ट खासदार नताले ओझिओल यांनी 'एक खेळाचा सामना अशा प्रकारे दुर्दैवी आणि दुःखद घटनेत रूपांतरित झाल्याने खूप वेदना होत आहे. मृत मुलाच्या कुटुंबियांप्रती माझ्या सहवेदना.' असे ट्विट केले.

फ्रान्सबरोबरच शेजारील बेल्जियममध्ये देखील हिंसाचार झाल्याचे वृत्त आहे. सामन्यानंतर ब्रसेल्समध्ये जवळपास 100 मोरोक्कन चाहते पोलिसांशी भिडले होते. मोरोक्कोविरूद्धचा सामना झाल्यानंतर फ्रान्समधील तरूण संघाचा विजय साजरा करण्यासाठी पॅरिसमध्ये हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरली होती. यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त देखील ठेवण्यात आला होता. तरी देखील राजधानी तसेच फ्रान्सच्या इतर शहरात देखील मोरोक्को आणि फ्रान्सच्या चाहत्यांमध्ये संघर्ष झालाच.