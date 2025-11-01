Sky Football Stadium: सौदी अरेबियातील स्काय स्टेडियमचा व्हायरल Video खोटा! समोर आलं वेगळंच सत्य

सौदी अरेबियात ३५० मीटर उंचीवर स्काय स्टेडियम उभारण्याची चर्चा सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. परंतु आता स्पष्ट झाले आहे की हा व्हिडिओ AI-generated आहे. तसेच व्हायरल व्हिडिओचा सौदीच्या अधिकृत प्रकल्पाशी काहीही संबंध नाही. .मागील काही दिवसांपासून सौदी आरोबियात ३५० मीटर उंचीवर ४६ हजार प्रेक्षकक्षमता असलेलं स्काय स्टेडियम उभं राहणार असल्याची चर्चा आहे. तसा व्हिडिओही सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. २०३४ च्या फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत या उंच आकाशात असलेल्या स्टेडियमवर सामना होईल अशी चर्चा होती. .Indian Football Squad : भारताचा फुटबॉल संघ नव्या आव्हानासाठी सज्ज; नेशन्स करंडक, सुनील छेत्रीला स्थान नाहीच.या स्टेडियमचा AI-generated व्हिडिओही समोर आला होता. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. लाखो लोकांना हा व्हिडिओ शेअरही केला होता. अनेकांना सौदी अरेबियाने त्यांच्या निओम मेगासिटी प्रकल्प, द लाईनचा भाग म्हणून हे स्टेडियम प्रस्तावित केले असल्याचे वाटले. मात्र आता असे समोर आले आहे की व्हायरल होत असलेली सर्व माहिती अफवा आहे..तथापि, सौदी अरेबियाने नव्या मेगासिटी प्रकल्पात रिअल इस्टेट कॉम्प्लेक्सच्या वर फुटबॉल सुविधा उभारण्याची घोषणा केली असली, तरी सध्या जो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, त्याच्याशी याचा काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एका सुत्राने याबाबत एएपपी या वृत्तसंस्थेला माहिती दिली आहे की 'व्हायरल व्हिडिओतील डिझाईन पूर्णपणे खोटे आहे आणि सौदी आरेबियाच्या अधिकृत योजनेशी याचा काहीच संबंध नाही. याबाबत कोणतेही अधिकृत स्त्रोत नाहीत.'.दरम्यान, काही फ्रेंच मीडियाने हा व्हिडिओ सौदी अरेबियाच्या अधिकृत प्रोजेक्टचा भाग असल्याचे म्हटले होते, पण आता त्यांनी तसे रिपोर्ट्स हटवले आहेत आणि आर्टिकल्सही बदलले आहेत. एएफपीच्या चौकशीनुसार हा व्हिडिओ सर्वात पहिल्यांदा 'hyporaultraworks' या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला होता, ज्यात स्पष्टपणे उल्लेख होता की हा AI-generated व्हिडिओ आहे..OMG! फक्त ५ लाखांची लोकसंख्या असलेला देश खेळणार FIFA फुटबॉल वर्ल्ड कप.या अकाऊंट युझरने माहिती दिली की त्याने केवळ काल्पनिक AI व्हिडिओ बनवला होता, ज्यावेळी त्याने हा व्हिडिओ बनवला, तेव्हा त्याला सौदी अरेबियाच्या प्रोजेक्टबद्दल माहिती नव्हती.तथापि, सध्या सौदी अरेबिया २०३४ चा वर्ल्ड कप एक शानदार स्पर्धा ठरावी यासाठी बरीच गुंतवणूक करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.