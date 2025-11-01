क्रीडा

Sky Football Stadium: सौदी अरेबियातील स्काय स्टेडियमचा व्हायरल Video खोटा! समोर आलं वेगळंच सत्य

Viral AI video of Saudi Arabia’s ‘sky stadium’ Fact Check: सौदी अरेबियाच्या स्काय स्टेडियमच्या व्हायरल व्हिडिओमुळे चर्चेला उधाण आले होते, परंतु तो व्हिडिओ खोटा असल्याचे समोर आले आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सौदी अरेबियात ३५० मीटर उंचीवर स्काय स्टेडियम उभारण्याची चर्चा सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती.

  • परंतु आता स्पष्ट झाले आहे की हा व्हिडिओ AI-generated आहे.

  • तसेच व्हायरल व्हिडिओचा सौदीच्या अधिकृत प्रकल्पाशी काहीही संबंध नाही.

World Cup
fifa
Football Marathi News
Football
viral video

