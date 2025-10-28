Video Viral : अद्भूत! सौदी अरेबियात ११५० फूट उंचीवर उभारलं जातंय "sky stadium”, २०३४ च्या Fifa World Cup ची तयारी

Vision 2030 stadium in Riyadh for FIFA World Cup : वाळवंटी प्रदेशात ३५० मीटर उंचीवर ४६ हजार प्रेक्षकक्षमता असलेलं “sky stadium” उभं राहणार आहे. सौदी अरेबियाने त्यांच्या निओम मेगासिटी प्रकल्प, द लाईनचा भाग म्हणून हे स्टेडियम प्रस्तावित केले आहे. सौदी अरेबियाने नुकतेच २०३४ च्या फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेचे यजमानपद मिळवले आहे आणि त्यासाठीची ही तयारी आहे. तंत्रत्रान, शाश्वतता आणि विज्ञान यांचे मिश्रण असलेली ही उद्भूत कलाकृती जगाचे लक्ष वेधून घेणारी ठरणार आहे. .या स्टेडियममध्ये पोहोचण्यासाठी हाय स्पीड लिफ्ट आणि autonomous pods असणार आहेत. द लाईनच्या आरशाच्या टॉवर्समध्ये हे स्टेडियम असणार आहे आणि जे खेळाडू व चाहत्यांना वाळवंटातील अभूतपूर्व दृश्य दाखवेल. सौदी अरेबियाच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वाकांक्षा आणि सॉफ्ट पॉवरच्या रूपात खेळांमध्ये गुंतवणूकीचे प्रतीक म्हणून या प्रकल्पाचे स्वागत केले जात आहे. त्यावर टीकाही होत आहे..ऐकावं ते नवलंच! तब्बल १२ दिवस चाललेला कसोटी सामना, शेवटी एका संघाला परतीची बोट पकडायची होती म्हणून मॅच थांबली अन्यथा....२०३४ च्या फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या आयोजनासाठी उभारण्यात येणारे हे स्टेडियम ५०० अब्ज डॉलर्सच्या निओम प्रकल्पाचा एक भाग आहे. वाळवंटापासून ३५० मीटर उंचीवर असलेल्या "स्काय स्टेडियम"ची संकल्पना सादर नुकतीच सादर करण्यात आली आहे. या स्टेडियमची प्रेक्षकसंख्या ४६ हजार असण्याचा दावा केला जात आहे..सोशल मीडियावर या स्टेडियमचा व्हिडीओ आणि डिझाईन्स प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. क्रीडा, विज्ञान आणि वास्तुशास्त्र यांचा संगम घडवणारा हा प्रकल्प आधुनिक जगातील सर्वात वेगळं आणि आकर्षक स्टेडियम ठरणार आहे..पण, हे स्टेडियम वेळेत पूर्ण होईल का, यावर शंका उपस्थित केली जात आहे. कारण,२०१७ मध्ये लाँच झालेल्या निओमला आधीच विलंब झाला आहे आणि त्यांच्यासमोरील आव्हानेही वाढलेली आहेत. त्यांना मानवी हक्क आणि पर्यावरणीय समस्यांवरील टीकेचा सामना करावा लागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.